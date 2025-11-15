Almanya’dan Türkiye’ye uzanan acı tatil! Anne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocuklarıyla birlikte İstanbul'da kaldıkları sırada gece saatlerinde rahatsızlandı. Aile bireyleri fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne Çiğdem Böcek ile iki küçük çocuğu Masal ve Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda entübe şekilde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Ailenin tükettikleri gıdalardan zehirlendiği tespit edildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazeleri otopsinin ardından Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler, acılı aile bireylerinin gözyaşları içinde Orta Karabağ köyüne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında köy meydanı dolup taştı. Çiğdem Böcek ve çocuklarının tabutları yan yana konulurken, köy halkı ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILMASINI İSTEDİLER

Cenaze törenine; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, köy muhtarları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğu, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze sonrası köyde büyük üzüntü yaşanırken, vatandaşlar olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. Baba Servet Böcek'in durumunun kritik olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.