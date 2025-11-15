Son dakika! Ortaköy'deki faciada şok detaylar ortaya çıktı! Olay günü neler yaşandı, kim hangi gıdayı yedi?

Son dakika haberi... Almanya’dan gelen 2 çocuklu aile, Ortaköy’de yemek yedikten sonra zehirlendi. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda, anne ve babanın polise verdiği ifadeler ortaya çıktı.Hastanede bilgilerine başvurulan baba Servet Böcek, “Ortaköy’e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik.” dedi.Babanın anlattığı midyeciyi tarif eden anne Çiğdem Böcek ise, “Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi.” ifadelerini kullandı. Bu ifadelerden kısa süre sonra anne hayatını kaybetti, baba ise entübe edildi.

Yunus Emre KAVAK

Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek Ailesi zehirlenme faciası yaşadı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ailede 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti. Yaşanan vahim olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ve babanın hastanede polise anlattıkları detaylar da ortaya çıktı.

BABA "MİDYECİDEN ALDIK, SONRA KOKOREÇ VE ÇORBA YEDİK"

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler, aile bireylerinin İstanbul'da nereden ne yediklerini, şikâyetlerin nasıl başladığını ve hastanelerde neler yaşandığını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serdi. Entübe edilmeden önce polis ekiplerine konuşan baba Servet Böcek, yaşananları saat saat şöyle anlattı: "11 Kasım 2025 – Saat 12.00'de Otelimizden çıktık, gezmek için Ortaköy'e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik.'

"MİDYEDEN SONRA YEMEK YEDİK"

Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını hatırlamadığım bir restoranda kokoreç ve çorba yedim. Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı.Taksiyle otele yakın yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45'te odaya girdik."

ŞİKAYETLERİN BAŞLAMASI

"Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi'ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa'ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik." "Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları haraketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük".

Bu ifadeleri sözlü olarak polise anlatan baba Servet Böcek bir süre sonra fenalaşarak entübe edildi.

ANNE "KIZIM HAREKETSİZ YATINCA 112'Yİ ARADIM"

Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek Taksim İlkyardım Hastanesi'nde entübe edilmeden hemen önce polise başına gelenleri detaylı şekilde anlattı.

"BEN TAVUK EŞİM VE KIZIM SUCUK EKMEK YEDİ"

Anne Çiğdem Böcek "Ortaköy Camii'nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik. Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal'ı hareketsiz buldum. Hemen 112'yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım." dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu olayın ardından başlatılan çalışmalarda ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., midye yedikleri seyyar satıcı Yusuf D. ve ailenin lokum aldığı dükkandaki satışı yapan Fatih T., "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan gözaltına alındı. Otel çalışanı ve işletmecisi tanık olarak dinlendi. Ercan E.'nin, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "kasten yaralama" Yusuf D.'nin "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.'nin ise, "taksirle yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.