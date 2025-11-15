Son dakika! Ortaköy'deki faciada şok detaylar ortaya çıktı! Olay günü neler yaşandı, kim hangi gıdayı yedi?
Son dakika: Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Böcek Ailesi zehirlenme faciası yaşadı. Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen ailede 6 yaşındaki Muhammet Böcek, 3 yaşındaki Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti. Yaşanan vahim olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne ve babanın hastanede polise anlattıkları detaylar da ortaya çıktı.
BABA "MİDYECİDEN ALDIK, SONRA KOKOREÇ VE ÇORBA YEDİK"
Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler, aile bireylerinin İstanbul'da nereden ne yediklerini, şikâyetlerin nasıl başladığını ve hastanelerde neler yaşandığını tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serdi. Entübe edilmeden önce polis ekiplerine konuşan baba Servet Böcek, yaşananları saat saat şöyle anlattı: "11 Kasım 2025 – Saat 12.00'de Otelimizden çıktık, gezmek için Ortaköy'e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik.'
"MİDYEDEN SONRA YEMEK YEDİK"
Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını hatırlamadığım bir restoranda kokoreç ve çorba yedim. Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı.Taksiyle otele yakın yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45'te odaya girdik."