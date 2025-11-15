Son dakika! Ortaköy’deki faciada şok detaylar ortaya çıktı! Olay günü neler yaşandı, kim hangi gıdayı yedi?

ŞİKAYETLERİN BAŞLAMASI

"Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi'ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa'ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik." "Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları haraketsiz yattığını görünce 112'yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük".

Bu ifadeleri sözlü olarak polise anlatan baba Servet Böcek bir süre sonra fenalaşarak entübe edildi.