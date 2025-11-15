Bayraktar TB3’ten Roketsan mühimmatı tam isabet

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar , test atış görüntüsünü NSosyal hesabından paylaşarak, Bayraktar TB3 -MAM-L TV/IIR test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de sosyal medya hesabından, "MAM-L IIR her zaman göreve hazır. Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen MAM-L IIR atış testlerinde hedefler tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar TB3 SİHA, 3 adet MAM-L (TV/IIR) mühimmatıyla gerçekleştirdiği atış testini başarıyla tamamladı. Bu önemli başarı; insansız hava araçlarında ulaştığımız mühendislik seviyesinin, milli mühimmat kabiliyetlerimizin ve savunma sanayiimizdeki güçlü ekosistemin somut bir göstergesidir. Göklerde tam bağımsızlık hedefimize katkı sunan Baykar ve Roketsan ekiplerini gönülden tebrik ediyorum. Emek veren tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize ve sahadaki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.