CHP’li başkan yardımcısı, partinin il binası alımında dönen dolapları tek tek anlattı! Para kulelerine sahte makbuz

İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde itirafçı olarak yer alan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, suç örgütünün Beylikdüzü'ndeki soygun düzenini ifşa etti:

Murat Çalık - Veysel Erçevik

CHP'nin İstanbul il binasının alımıyla ilgili pazarlık sürecini, Gül İnşaat Beylikdüzü merkezli olduğu için o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile mevcut binanın bulunduğu ilçe olan o dönemki Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç birlikte yürüttü. 42 milyon TL civarında bir bedelle anlaşıldı. Çalık sinirli bir şekilde bu binanın alımıyla ilgili bedelin CHP'li belediyeler aracılığıyla işadamlarından, müteahhitlerden tahsil edilmesini söylediklerini belirtti.

Şükrü Genç

Çalık 'Koskoca CHP bir bina alamıyor mu da belediye başkanlarını bu işe bulaştırıyor, hırsızlık mı yapalım, millete mi çökelim' diye serzenişlerde bulundu. Kendisinden 1-1.5 milyon gibi bir bedeli bağış olarak toplanması istenmiş. Çalık yoğun baskılar sonucu bildiğim kadarıyla 30-35 bin dolar civarında bir bedeli Özer üzerinden il binasının satın alınması için gönderdi.

Turan Taşkın

Para kuleleri görüntülerinden sonra CHP İstanbul Milletvekili olan Turan Taşkın Özer beni ofisine davet ederek paraları meşrulaştırmak adına nazımın geçebileceği müteahhitlerden ödeme makbuzu alıp alamayacağımı sordu. 'İlhan Akbayır ile görüş kendisi partilimiz olan işadamı, selamımı söyle beni kırmaz, bize bir makbuz verecek, bu kadarını ona ilet bize yeter' dedi.

Ertesi gün İlhan Akbayır ile görüştüğümde bana 'Ben zaten bu konuyu biliyorum' dedi. Adem Soytekin de makbuz işlerini İlhan Akbayır ile hallettiklerini söyledi.

MÜTEAHHİTLERE HEYKEL OYUNU

(VEYSEL ERÇEVİK'İN İFADELERİNDEN)

İmamoğlu İnşaat bünyesinde bulunan İn Marine Projesi içerisinde yer alan Beylikdüzü Resim Galerisi'nin mülkiyeti bildiğim kadarıyla İmamoğlu İnşaat'a ait. İçerinin tüm tadilatını İmamoğlu İnşaat kendisi yaptı. Kameroğlu İnşaat genel müdürü iken Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul içinde bir resim sergisine davet edilmişti. Ertesi günü Adem Bey'e serginin nasıl geçtiğini sorduğumda bana gülerek Ekrem Başkan'a bir resim alıp hediye ettiğini söyledi.

Sonrasında sektör içerisinde duyduğum bölgedeki büyük müteahhitler ve veya işadamları bu sergilere davet ediliyormuş, bu şekilde resim veya heykeller aldırılıyormuş. Bu aldırılan heykel ve tabloların birçoğu bu sergide sergilenmekte. Beylikdüzü Belediyesi de her yıl resim ve heykel çalıştayları düzenlemekteydi. Buralara da işadamları davet edilirdi. Bunlara örnek olarak Gül İnşaat, Keleş İnşaat, Beyaz İnşaat, Liv Yapı, Demir İnşaat gibi firmaların sahiplerine bu eserler aldırıldı.

Tuncay Yılmaz

RUHSAT İÇİN 1.2 MİLYON DOLARLIK VİLLA VERDİK

(VEYSEL ERÇEVİK'İN İFADELERİNDEN)

Kameroğlu İnşaat'ın Genel Müdürü olduğum dönemde şirketimizin Beylikdüzü'nde inşa ettiği Metro Home isimli konut projesinin ruhsatı karşılığında rüşvet olarak Ekrem İmamoğlu'na verilen villa için göstermelik olarak ödenen 1 milyon 500 bin TL'yi İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a geri verdik. Ruhsat karşılığı verilen Hadımköy Pelikan Hill Villaları projesinde bir örnek evi Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle birlikte gezdik. Kendisi evi çok beğendi. 155 numaralı dubleks villa üzerine anlaştıklarını bildirdi. O zamanki yaklaşık maliyet 400-450 bin dolar civarında olup, satış fiyatı ise 1 milyon - 1 milyon 200 bin dolar civarında olan villanın maliyet fiyatına anlaştığını söyledi. Aylık 100.000 TL'lik taksitler halinde ödeneceğini söyledi.

Adem Kameroğlu

Satış sözleşmesi Ekrem İmamoğlu'na ait SSB Gayrimenkul isimli firma ile yapıldı. İlk taksit ödemesi hatırladığım kadarıyla sözleşmeden yaklaşık 2-3 ay sonra oldu. İlk taksit ödemesinden sonra Adem Bey beni çağırıp, sonradan Ekrem İmamoğlu ile bu yatan taksit bedellerinin geri iade edileceği konusunda anlaştığını söyledi. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü olan Tuncay Yılmaz'a elden iade edilmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde yapılan düzenli, düzensiz taksit ödemeleri yapıldıkça bazen benim tarafımdan bazen Adem Bey tarafından Tuncay Yılmaz'a elden iade edildi.