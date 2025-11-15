CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi borcunu borçla ödeyecek

CHP'li İzmir Büyükşehir'de ekonomik kriz derinleşiyor. Üç aydır sosyal haklarını alamayan 20 bin işçi oturma eylemine devam ederken Başkan Cemil Tugay belediye ve ESHOT için toplam 3.8 milyar liralık borçlanma yetkisi istedi. Piyasaya, çalışanlara ve kamuya milyarlarca lira borcu bulunan belediyenin ardı ardına borçlanma adımları, 'Belediye iflasın eşiğinde' yorumlarını beraberinde getirdi.

3.8 MİLYAR BORÇLANMA TALEBİ

Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre son 7 yılda İzmirlinin 10 milyar lirasını belediye şirketlerinin zararlarını karşılamak için sermaye artırımı adı altında iştiraklere akıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, içine düştüğü mali krizden kurtulmak için çareyi borçlanmada buldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni yıla sayılı gün kala Belediye Meclisi'nden 2 milyar lira borçlanma için yetki istedi. Öte yandan kent içi toplu ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü de içine düştüğü nakit sıkıntısını aşmak için Cemil Tugay'ın talimatı ile borçlanma yoluna gitti. Nakit para için bankaların kapısını çalacak olan ESHOT, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onaylaması halinde 1 milyar 840 milyon lira borçlanmaya gidecek.

Hem İZBB hem de ESHOT Genel Müdürlüğü, bankalardan çekeceği kredileri kamulaştırma, devam eden yatırımlar, otobüs alımı ve vergi borçlarına harcayacak. İZBB de ESHOT'a bankalardan alacağı borç için garantör olacak. ESHOT'un yıl içindeki borçlanma miktarı bütçenin yüzde 10'unu geçtiği için meclis kararı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da borçlanma için onay alınacak. Kredi, ancak bakanlık onayı sonrası bankalarla gerekli görüşmeler yapıldıktan, ödeme koşulları ve faiz oranları belirlendikten sonra kullanılabilecek.