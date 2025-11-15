Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı’nın eşi Faye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi Faye ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin Türkiye'yi ziyaret eden eşi Marie Khone Faye ile "Yankılar" sergisinin açılış programına katıldı. Erdoğan, birlikte serginin açılış kurdelesini kestiği Faye'yi programın ardından ağırladı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sergi programına davet edildiği için teşekkür eden Faye, Emine Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı sosyal çalışmaları takdirle takip ettiğini ve kendisinin de benzer çalışmaları Senegal'de yapmak istediğini belirtti. Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Senegal Devlet Başkanı'nın değerli eşi Marie Khone Faye Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duydum. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlamlı buluşmanın, ortak projelere ve geleceğe yönelik yeni adımlara ilham vermesini diliyorum."