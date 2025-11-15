Emine Erdoğan'dan "Yankılar" sergisi paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in Mirasını Yaşatmak Sergisi Açılış Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakikat arayışına gönül veren herkesin Yankılar sergisini ziyaret ederek bu anlamlı yolculuğa katılmasını diliyorum. Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in güçlü mesajları, yeni nesillere umut olmaya devam etsin." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında Erdoğan, açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.
— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 15, 2025