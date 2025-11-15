Kahramanları kalbimize gömdük

Şehitler için ilk olarak, Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda devlet töreni düzenlendi. Törene şehit ailelerinin yakınlarının yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda milletvekili katıldı. Şehitler törenin ardından memleketlerine gönderildi. Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Uzman Çavuş Cem Dolapci Ankara'da cuma namazını müteakip düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

MONTUYLA UĞURLADI

Pilot Binbaşı Nihat İlgen için memleketi Kayseri'deki Kalemkırdı Camii'nde tören düzenlendi. Nihat İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen, şehidin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan havalimanında karşılanırken, 8 yaşındaki kızı Cemre babasının fotoğrafına sarıldı. Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törende, kucağında 7 aylık Barlas'la eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras (10) ve Bartu (5) Türk bayraklı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Astsubay Üstçavuş Emre Altıok Samsun'da, Astsubay Başçavuş Burak Özkan Niğde'de, Uzman Çavuş Emre Sayın Balıkesir'de, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş Sakarya'da, Üsteğmen Emre Mercan Eskişehir'de, Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız Bursa'da, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği (28) Çorum'da, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan Karabük'te, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan Bilecik'te düzenlenen törenlerin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

DİLEĞİ KABUL OLDU

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun (30) kız kardeşi, rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu görmüştü. Kazadan önce WhatsApp üzerinden ulaştığını ağabeyine, rüyasını anlatıp, ağlayarak uyandığını söyledi. Ağabeyi ise "'Hayırlara gelsin kardeşim, keşke olsa öyle bir şey ama nerde, üzülme' yanıtını verdi. Bu yazışmanın ardından bindiği uçak düşen Yazıcı, şehadete kavuştu. Şehit Kuyucu, cenaze namazının ardından Konya Askeri Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

EŞİ VE OĞLU ASKERİ KIYAFETLERLE UĞURLADI

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut için memleketi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin cami avlusunu doldurduğu törende şehidin eşi Duygu Aykut ve oğlu Poyraz Aykut askeri kıyafetle tabutun başında gözyaşı döktü. Cenaze mezarlığa götürülürken uzun bir Türk bayrağı açıldı. Şehit İlker Aykut, askeri tören eşliğinde Kırkkepenekli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehitler Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Uzman Çavuş Emre Sayın ve Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine gönderdiği mesajda taziye dileklerini iletti.

