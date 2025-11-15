Sürgünün acısını hâlâ yüreğimizde hissediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü'nün yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan sosyal medyada paylaştığı mesajında, "14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hâlâ yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.

14 Kasım 1944'teki tehcirde 212 köyde yaşayan Ahıska Türkleri, Stalin'in emriyle Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde asırlarca yaşadıkları anavatanlarından koparılarak sığırların taşındığı tren vagonlarına konulup Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edilmişti.