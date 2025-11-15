Takı firmasına sahte faturayla para aktarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik iddianamede yer alan bilgilere göre; İBB'den ihale almak isteyen firmalara 'sistemde kalma şartı' olarak koşulan gayriresmi ödemelerden bazılarının da Murat Ongun tarafından Emrah Bağdatlı'ya verilen talimatla, eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a ait olan ByZag isimli firmaya aktarıldığı görüldü. İddianamede yer alan şüpheli Deniz Dörtyol verdiği ifadede, "Sistemde kalabilmek için Emrah Bağdatlı'nın talimatı ile Murat Ongun'un eşinin şirketi ByZag adlı şirketten zorunlu olarak 600 bin TL'lik alışveriş yaptım" dedi. ByZag Sanat Tasarım adlı firmanın banka hesaplarına rüşvet olduğu değerlendirilen 1 milyon 455 bin 994 lira para girişi oldu.