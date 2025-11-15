Tutuklu iş insanı Murat Kapki’den bomba itiraflar! Kültür A.Ş.’de reklamcılardan toplanan paraları sahte faturayla nakite çevirdiler

Etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan Kapki, ifadesinde, Kültür AŞ. Genel müdürü Serdal Taşkın'ın kendisine, 'Havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon TL ödemen gerekiyor' dediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasının tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'nin ifadesine yer verildi. Etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan Kapki, ifadesinde bomba itiraflara yer verdi.

"BELEDİYEDEN İZİN İSTİYORSAN 7 MİLYON TL ÖDE"

Kapki ifadesinde, şunları söyledi: "Ben 2019 seçimlerinden önce Sim Medya ve MSO isimli şirketlerin yetkilisiydim. 2019 seçimlerinden sonra beni önce Eyüp Subaşı arayarak bana İBB'nin havuzunda kayıtlı olan şirketlerin 7 milyon TL para vermesi gerektiğini, yoksa İBB havuzundan çıkarılacağını söyledi. Daha sonra beni Serdal Taşkın'ın yardımcısı bir bayan arayarak beni Topkapı'da bulunan Kültür AŞ'ye davet etti. Burada Kültür AŞ'nin genel müdürü Serdal Taşkın ile görüştüm. Aynı şekilde o da bana havuzda kalmak ve belediyeden izin almak istiyorsan 7 milyon TL ödemen gerekiyor dedi. Ben de buna tepki göstererek oradan ayrıldım"

"FATİH PARACIDIR, İNDİRİM YAPMAZ"

Kapki ifadesinin devamında, Hüseyin Köksal'ın kendisine 'Fatih paracıdır. İndirim yapmaz' dediğini aktardı ve şunları söyledi: "Sonra 30 yıldır tanışık olduğum arkadaşım olan Hüseyin Köksal'ı arayarak benden 7 Milyon TL istediklerini, bana bu konuda yardımcı olmasını söyledim. O da bana Murat Ongun'u arayıp durumu ileteceğini söyledi. Ben de bu işlerle Fatih Keleş ilgilenmiyor mu? Neden onu aramıyorsun? dediğimde bana, 'Fatih paracıdır. O hiç indirim yapmaz" dedi. Hüseyin Köksal'dan öğrendiğime göre kendisi Murat Ongun'u aramış ve fiyatı 6 Milyon TL'ye düşürmüş. Ben de bu parayı Kültür AŞ.'ye kesmiş olduğu faturaya istinaden çek keserek ödedim. Kültür AŞ.'nin bu ödemeyle ilgili faturanın açıklama kısmına grafik tasarım bedeli, drone bedeli gibi ibareler yazarak gönderdiğini hatırlıyorum. Ayrıca bu konu ile ilgili bana grafik tasarım bedeli, drone bedeli gibi bir de muvazaalı sözleşme imzalattılar. Sözleşme konusunda yer alan hususlarla ilgili ben hiçbir hizmet ve mal alımı yapmadım. Kültür AŞ'de bu şekilde reklamcılardan toplanan paraların sahte fatura yöntemi ile nakde çevrildiğini biliyorum."