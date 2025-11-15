Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “93 kilometrelik projemizi bitirdik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Adıyaman il merkezi ve Kahta ilçesini ulusal demiryolu ağına bağlayacak olan 93 kilometrelik projemizi bitirdik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 6 Şubat depremlerinin ardından hemen deprem bölgesine geldiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

"SADECE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINDA 33,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK"

Adıyaman'a ulaştırma ve altyapı alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yorulmadan, bütün azmimizle sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Adıyaman'ımızda da son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz döneminde sadece ulaştırma ve altyapı alanında 33,5 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik." dedi.

ADIYAMAN'IN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 275 KİLOMETREYE ULAŞTI

2002 yılında Adıyaman'da sadece 23 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bugün ise bu rakamın 275 kilometreye ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolumuz hiç yoktu, bugün çok şükür 136 kilometreye çıkardık. Havalimanından şehre gelinceye kadar olan yolumuzu da bitirdik. Sizlerin kullanımına açtık. Bakın biz Adıyaman'ı, Malatya'ya, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a, Diyarbakır'a ve Gaziantep'e bölünmüş yollarla bağladık. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yolu, Adıyaman-Çelikhan Yolu, Çelikhan Geçişi, Adıyaman Havalimanı Yolu, Samsat Geçişi, Çakırhöyük Geçişi, Gerger ve Tut il yollarında birçok çalışmayı hayata geçirdik."

NİSSİBİ KÖPRÜSÜ'NÜ YAKLAŞIK 6,5 MİLYON ARAÇ KULLANDI

Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nı da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açtıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Boğaz Köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü'nü inşa ederek Adıyaman'ın Şanlıurfa'ya Diyarbakır'a birleştirdik. 2015 yılında hizmete açmıştık. Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon aracımız bu köprüyü kullanarak gideceği yere en kısa zamanda ve güvenle gitmiş oldu." şeklinde konuştu.

"ARAÇ MUAYENE İSTASYONUMUZU BİTİRDİK"

Bakan Uraloğlu, daha önce söz verdikleri Sincik-Malatya Yolu ve Adıyaman-Çelikhan Yollarının ihalelerini de yaparak çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Kahta-Narince-Nissibi Yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yolu, Besni-Araban Yolu, Narince-Gerger yollarımızda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız geldiğinde Kahta'da bir araç muayene istasyonu talimatı vermişti. Araç muayene istasyonumuzu bitirdik. İnşallah Aralık ayı başı itibarıyla da onu sizlerin hizmetine açmış olacağız." bilgisini paylaştı.

"İLİMİZİN TÜM DEMİRYOLU ALTYAPISINI YENİLEDİK"

Demiryolu projeleriyle de Adıyaman'ın ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "İlimizin tüm demiryolu altyapısını yeniledik. Özellikle depremde hasar görenler dahil. 6 Şubat depremlerinde 235 kilometrelik bir kesimde Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolu hattında hasar gören kesimlerin bir çoğunu bitirdik ve yeniden hizmete açtık. Adıyaman il merkezi ve Kahta ilçesini ulusal demiryolu ağına bağlayacak olan 93 kilometrelik projemizi de bitirdik. Bu projeyle Adıyaman'a inşallah önümüzdeki süreç içerisinde yeni demiryolları da kazandırmış olacağız."

"2005'TE 7 BİN OLAN YILLIK YOLCU SAYISINI 36 BİNE ÇIKARDIK"

Adıyaman Havalimanı'ndaki terminal binasını yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli hale getirdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Geniş gövdeli uçakların uçabileceği bir pist orada inşa ettik. 2005'te 7 bin olan yıllık yolcu sayısını 366 bine çıkardık. Cumhurbaşkanımız diyor ya 'Nereden nereye…'" dedi.

"ÜLKEMİZE YAKLAŞIK 300 MİLYAR DOLARLIK ULAŞTIRMA VE ALTYAPI YATIRIMI YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sadece Adıyaman'a değil, Türkiye'nin dört bir yanına da hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz ülkemize yaklaşık 300 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı yaptık. Asya ile Avrupa'yı hem deniz altından hem de deniz üstünden 4 defa birleştirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü… Bunlar ancak bir liderin ileri görüşüyle, talimatıyla olur. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi biz de bunları sizin desteğinizle, sizin gücünüzle hayata geçirdik." diye konuştu.

"BİZ ADIYAMAN'IN, ÜLKEMİZİN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

İzmir-İstanbul Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu bitirerek hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 23 yılda 6 bin 101 kilometreden yaklaşık 29 bin 950 kilometreye uzattıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Biz Adıyaman'ın, ülkemizin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve bunları da hep beraber sizin güçlü desteğinizle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah biz bunları hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.