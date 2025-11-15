Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “93 kilometrelik projemizi bitirdik”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Adıyaman il merkezi ve Kahta ilçesini ulusal demiryolu ağına bağlayacak olan 93 kilometrelik projemizi bitirdik” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 6 Şubat depremlerinin ardından hemen deprem bölgesine geldiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.
"SADECE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINDA 33,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK"
Adıyaman'a ulaştırma ve altyapı alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yorulmadan, bütün azmimizle sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Adıyaman'ımızda da son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz döneminde sadece ulaştırma ve altyapı alanında 33,5 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik." dedi.
ADIYAMAN'IN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 275 KİLOMETREYE ULAŞTI
2002 yılında Adıyaman'da sadece 23 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bugün ise bu rakamın 275 kilometreye ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolumuz hiç yoktu, bugün çok şükür 136 kilometreye çıkardık. Havalimanından şehre gelinceye kadar olan yolumuzu da bitirdik. Sizlerin kullanımına açtık. Bakın biz Adıyaman'ı, Malatya'ya, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a, Diyarbakır'a ve Gaziantep'e bölünmüş yollarla bağladık. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yolu, Adıyaman-Çelikhan Yolu, Çelikhan Geçişi, Adıyaman Havalimanı Yolu, Samsat Geçişi, Çakırhöyük Geçişi, Gerger ve Tut il yollarında birçok çalışmayı hayata geçirdik."
NİSSİBİ KÖPRÜSÜ'NÜ YAKLAŞIK 6,5 MİLYON ARAÇ KULLANDI
Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nı da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açtıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Boğaz Köprüsü olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü'nü inşa ederek Adıyaman'ın Şanlıurfa'ya Diyarbakır'a birleştirdik. 2015 yılında hizmete açmıştık. Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon aracımız bu köprüyü kullanarak gideceği yere en kısa zamanda ve güvenle gitmiş oldu." şeklinde konuştu.
"ARAÇ MUAYENE İSTASYONUMUZU BİTİRDİK"
Bakan Uraloğlu, daha önce söz verdikleri Sincik-Malatya Yolu ve Adıyaman-Çelikhan Yollarının ihalelerini de yaparak çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Kahta-Narince-Nissibi Yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yolu, Besni-Araban Yolu, Narince-Gerger yollarımızda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız geldiğinde Kahta'da bir araç muayene istasyonu talimatı vermişti. Araç muayene istasyonumuzu bitirdik. İnşallah Aralık ayı başı itibarıyla da onu sizlerin hizmetine açmış olacağız." bilgisini paylaştı.