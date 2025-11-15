Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: “93 kilometrelik projemizi bitirdik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 6 Şubat depremlerinin ardından hemen deprem bölgesine geldiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

"SADECE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINDA 33,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI HAYATA GEÇİRDİK"

Adıyaman'a ulaştırma ve altyapı alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yorulmadan, bütün azmimizle sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Adıyaman'ımızda da son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz döneminde sadece ulaştırma ve altyapı alanında 33,5 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik." dedi.

ADIYAMAN'IN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 275 KİLOMETREYE ULAŞTI

2002 yılında Adıyaman'da sadece 23 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bugün ise bu rakamın 275 kilometreye ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolumuz hiç yoktu, bugün çok şükür 136 kilometreye çıkardık. Havalimanından şehre gelinceye kadar olan yolumuzu da bitirdik. Sizlerin kullanımına açtık. Bakın biz Adıyaman'ı, Malatya'ya, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a, Diyarbakır'a ve Gaziantep'e bölünmüş yollarla bağladık. Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yolu, Adıyaman-Çelikhan Yolu, Çelikhan Geçişi, Adıyaman Havalimanı Yolu, Samsat Geçişi, Çakırhöyük Geçişi, Gerger ve Tut il yollarında birçok çalışmayı hayata geçirdik."