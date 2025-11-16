Cevdet Yılmaz: İstikrar adası

KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Kasım 1983'te Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın KKTC'nin bağımsızlığını dünya ve tarih önünde ilan ederek Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik iradesini ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu: "Tüm bu tarihi adımlar sadece Kıbrıs Türk halkına değil Rum halkına da, Ada'nın tamamına barış, huzur ve refah getirmiştir. Çevresinde çeşitli jeopolitik gerilimler ve çatışmalar yaşanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı ile Kıbrıs, Akdeniz'de bir istikrar adası olmuştur. Elbette ki Ada'nın tamamına yönelik olarak herkesin faydasına olacak işbirliklerine, eşit siyasi egemenlik temelinde olumlu yaklaşıyoruz. BM zemininde belirlenen alanlarda somut adımlar atılmasının bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz 1974'te, 15 Kasım 1983'te yanındaydı, bugün de yanındadır."

EŞİTLİK STATÜSÜ VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümü ancak Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesiyle mümkün olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Ada'daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik yapıcı ve kararlı çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDAYIZ

Milli Savunma Bakanlığı da "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs Türkü'nün davasını her yerde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.