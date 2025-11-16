İBB iddianamesinde çarpıcı detay! Necati Özkan'ın notları ortaya çıktı! "Örgüt Mansur'u çıkaracak"
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Necati Özkan'ın dijital materyal incelemesinde, "Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon" başlığı bulunan, dijital olarak çıktısı alınmış bir yazı olduğunun görüldüğü aktarıldı. Özkan'ın dijitallerindeki diğer ekran alıntısında ise not kağıdı üzerine el yazısıyla yazılmış olan ve mevcut imkanlar dahilinde çözümlemesi yapılan içerikte yer alan "Mansur Yavaş" detayı dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticilerine bağlı şüpheliler hakkında yapılan değerlendirmeler yer aldı.
İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak yer alan şüpheli Ertan Yıldız'a bağlı olarak örgüt üyeleri İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, Mehmet Karataş, Hüsnü Yüksel Tunar, Ümit Polat ve Burak Korzay yer aldı.
KİPTAŞ'IN İŞLERİ KAMU ZARARI OLUŞTURULACAK ŞEKİLDE MÜTEAHHİTLERE VERİLDİ
Şüpheli Ali Kurt hakkında yapılan değerlendirmelerde, Yıldız'a bağlı hareket ettiği, bununla birlikte doğrudan İmamoğlu'yla da irtibat kurabildiği, KİPTAŞ'ın işlerini kamu zararı oluşturacak şekilde müteahhitlere verdiği aktarıldı.
İddianamede, bu işler karşılığında müteahhitlerden hem kişisel zenginleşme hem de örgüt sisteminin faydalanması için rüşvet aldığı, Kurt'un KİPTAŞ'ta yapılan inşaatlarda kurduğu dolandırıcılık sistemiyle birçok projede kamu zararı olacak şekilde düşük fiyat belirlettiği, daireleri örgüt üyelerinin yakınları üzerine almasını sağladığı kaydedildi.
Şüpheli Ümit Polat'ın, Ağaç AŞ'de 2025'e kadar satın alma müdürü olarak görev yaptığı, bu süreç içerisinde Ağaç AŞ'den iş alan firma sahiplerini Ali Sukas ile birlikte görüşmeye davet ederek yaptıkları işle orantılı olacak şekilde örgüte pay vermeleri hususunda baskı yaptığı iddianamede ifade edildi.
ÇARPICI İDDİA: KİPTAŞ'TAKİ YAPILARI ÖRGÜT ÜYELERİNİN YAKINLARININ ALMASI SAĞLANIYOR
İddianamede, örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e bağlı olarak şüpheliler Veysel Erçevik, Serpil Altıntaş, Altan Gözcü, Nezahat Kurt, Bülent Yılmaz, Ogün Soytekin yer aldı.
Şüpheli Nezahat Kurt'un Soytekin'e ait şirketlerin KİPTAŞ'ta yaptığı projelerin koordinasyonunu sağladığı iddianamede anlatıldı.
İddianamede, Kurt'un düşük fiyat belirlenen daireleri örgüt üyelerinin yakınlarının üzerlerine almasını sağladığı, diğer dairelerden el altından "kapora" adı altında temin ettiği gelirleri Adem Soytekin üzerinden örgüt sistemine aktardığı, örgütün amaç ve faaliyetlerini benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtildi.
Örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'na bağlı hareket eden örgüt üyelerinin ise Sarp Yalçınkaya, Cem Çelik, Volkan Ateş, Hakan Karanis, Adem Başer, Yağmur Cansu Yeşilyurt ve Yener Torunler olduğu iddianamede bildirildi.
İddianamede, şüpheli Hakan Karanis'in Gülibrahimoğlu'na bağlı hareket ettiği, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu ve Gülibrahimoğlu'nun örgüte dahil olmasını ve süreç içerisinde yönetici olmasında etkin rol aldığı kaydedildi.
Karanis'in örgüt elebaşı ile örgüt yöneticisi arasında bir köprü vazifesi gördüğü, örgüt yöneticisi tarafından şüphelinin banka suç gelirlerini aklamak amacıyla birçok para transferi yaptığı aktarıldı.