İBB iddianamesinde çarpıcı detay! Necati Özkan'ın notları ortaya çıktı! "Örgüt Mansur'u çıkaracak"

İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak yer alan şüpheli Ertan Yıldız'a bağlı olarak örgüt üyeleri İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, Mehmet Karataş, Hüsnü Yüksel Tunar, Ümit Polat ve Burak Korzay yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticilerine bağlı şüpheliler hakkında yapılan değerlendirmeler yer aldı.

KİPTAŞ'IN İŞLERİ KAMU ZARARI OLUŞTURULACAK ŞEKİLDE MÜTEAHHİTLERE VERİLDİ

Şüpheli Ali Kurt hakkında yapılan değerlendirmelerde, Yıldız'a bağlı hareket ettiği, bununla birlikte doğrudan İmamoğlu'yla da irtibat kurabildiği, KİPTAŞ'ın işlerini kamu zararı oluşturacak şekilde müteahhitlere verdiği aktarıldı.

İddianamede, bu işler karşılığında müteahhitlerden hem kişisel zenginleşme hem de örgüt sisteminin faydalanması için rüşvet aldığı, Kurt'un KİPTAŞ'ta yapılan inşaatlarda kurduğu dolandırıcılık sistemiyle birçok projede kamu zararı olacak şekilde düşük fiyat belirlettiği, daireleri örgüt üyelerinin yakınları üzerine almasını sağladığı kaydedildi.

Şüpheli Ümit Polat'ın, Ağaç AŞ'de 2025'e kadar satın alma müdürü olarak görev yaptığı, bu süreç içerisinde Ağaç AŞ'den iş alan firma sahiplerini Ali Sukas ile birlikte görüşmeye davet ederek yaptıkları işle orantılı olacak şekilde örgüte pay vermeleri hususunda baskı yaptığı iddianamede ifade edildi.