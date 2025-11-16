'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinde çarpıcı detaylar! Rüşvet çarkını böyle anlattılar
Son dakika haberi... "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmaya ilişkin iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Ağaç AŞ ile iş yapan 13 tedarikçinin etkin pişmanlık ifadelerinde, kendilerinden "sistem ve seçim finansmanı" adı altında istenen rüşvete ilişkin anlatımları yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan 143 eylemden 121 ila 132 arasındaki 11 eylemin İBB iştiraki Ağaç AŞ'de gerçekleştiği belirtildi.
Ağaç AŞ ile iş yapan tedarikçi firmalardan 13'ü itirafçı oldu. Savcılık, bu şüpheliler için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
İddianamede, Ağaç AŞ'de tedarikçilerden yapılan iş tutarının yüzde 10'u oranında rüşvet talep edildiği ve bu paraların şirket yöneticileri aracılığıyla sistematik biçimde toplandığı öne sürüldü.
Güney Çiçekçilik'in sahibi şüpheli Ensar Güney, iddianamede yer verilen ifadesinde, Güney'in 2023-2024 yıllarında Ağaç AŞ'ye yaklaşık 100 milyon lira tutarında ürün teslim ettiğini, ödemelerin yapılmaması üzerine Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisine gelerek, Ali Sukas'ın tüm tedarikçilerden yüzde 10 talep ettiğini söylediğini bildirdi.
Talep edilen yaklaşık 10 milyon lira yerine 2024'ün ekim ayında 35 bin avroyu, 2025'in şubat ayında 15 bin doları Sukas'a elden verdiğini, karşılığında da 7 çek aldığını anlatan Güney, aynı amaçla 352 bin 250 lira tutarında hediye kartını da Polat'a verdiğini ifade etti.
İddianamede, Ensar Güney'in anlatımlarının MASAK raporundaki hesap hareketleriyle örtüştüğü, ayrıca HTS kayıtlarında Güney ile Polat'ın aynı tarihlerde Yalova Altınova'da ortak baz sinyali verdiği tespitine vurgu yapıldı.
Güney Çiçekçilik firmasının 2019-2025 arasında Ağaç AŞ'den 199 ihale aldığı, bu nedenle Ensar Güney'in "alacaklarını tahsil etmek amacıyla para verdiği" yönündeki savunmasının kabul edilmediği belirtilen iddianamede, "bu ödemelerin süreklilik arz eden bir rüşvet ilişkisini gösterdiği" ifade edildi.
PARAYI POŞET İÇİNDE VERDİĞİNİ ANLATTI
Durusu Fidancılık'ın sahibi şüpheli Savaş Bayraktar da iddianamede yer alan ifadesinde, 2023-2024 yıllarında Ağaç AŞ'ye yaklaşık 45 milyon liralık ürün sattığını, ödemelerin gecikmesi üzerine Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın kendisinden seçim nedeniyle para istediğini ve ödemelerin bu şartla yapılabileceğini söylediğini aktardı.
Kendisinden 50 bin dolar istendiğini öne süren Bayraktar, bunu karşılayamadığını ancak seçim sonrasında alacaklarını tahsil etmek amacıyla 500 bin lirayı Ümit Polat'a elden verdiğini, parayı poşet içinde Polat'ın masasına bıraktığını anlattı.