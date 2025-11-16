’İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ iddianamesinde çarpıcı detaylar! Rüşvet çarkını böyle anlattılar

İddianamede, MASAK raporuna göre, Ağaç AŞ'den Durusu Fidancılık hesabına 29 Mart 2024'te 4 milyon lira gönderildiği, Bayraktar'ın ifadesine uygun şekilde 1 Nisan 2024'te 500 bin lira nakit çektiği, Ümit Polat'ın da 14 Mayıs 2024'te toplam 52 bin lira nakit yatırma işlemi yapıldığı tespitine yer verildi. HTS kayıtlarında tarafların para alışverişinin yapıldığı tarihlerde ortak baz sinyali verdiği tespitine de dikkati çekildi. Durusu Fidancılık'ın 2019-2025 arasında 27 ihale, ortağı olduğu Tilia Peyzaj'ın 3 yüksek bedelli ihale aldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Bayraktar'ın para verdiğini söylediği tarihten sonra da Ağaç AŞ'den iş almaya devam etmesinin "rüşvet kastını gösterdiği" değerlendirmesi yapıldı. İSTENEN PARANIN YARISINI VERDİĞİNİ SÖYLEDİ İddianamede, İstanbul Botanik firmasının sahibi şüpheli Bünyamin Durukan'ın da "ödemeler için rüşvet talebiyle karşılaştığını" beyan ettiği belirtildi. Durukan ifadesinde, 2021-2024 döneminde Ağaç AŞ'ye yaptığı satışların 2024'te 25-30 milyon liraya ulaştığını, ödemelerin gecikmesi üzerine ciddi zarar yaşadığını öne sürdü. Seçime bir hafta kala Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın, "yukarıdan para istendiğini ve ödemelerin bu şartla yapılacağını" söyleyerek kendisinden 30 bin dolar talep ettiğini ifade eden Durukan, seçimden önce hesabına 1 milyon 500 bin lira yatırıldığını, Nisan 2024'te Polat'ın odasında 15 bin doları elden verdiğini iddia etti.

İddianamede, MASAK raporuna göre, Ağaç AŞ'den İstanbul Botanik'in hesabına 29 Mart 2024'te 1,5 milyon lira aktarım yapıldığı, HTS kayıtlarında da Durukan ve Polat'ın 2, 5, 9 ve 17 Nisan 2024 tarihlerinde Eyüpsultan Finanskent bölgesinde ortak baz sinyali verdiği bilgileri kaydedildi. İstanbul Botanik'in 2019-2025 arasında Ağaç AŞ'den 35 ihale aldığı bilgisi verilen iddianamede, Durukan'ın para verdiğini söylediği tarihten sonra da şirketten iş almaya devam ettiğine işaret edildi. SEÇİMLERE DESTEK İÇİN PARA İSTENDİĞİ İDDİASI Ağaç AŞ tedariklerinden Çağlayan Tarım adlı firmanın sahibi şüpheli Aleaddin Vardar, iddianamedeki ifadesinde, 2023 yılı sonunda Ağaç AŞ'den 93 milyon 735 bin lira alacağı bulunduğunu, bu süreçte dönemin Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın, 2024 yerel seçimlerinde destek için kendisinden 30 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. İki ayrı tarihte toplamda 65 milyon lira ödeme aldığını anlatan Vardar, yaklaşık 10 gün sonra Satın Alma Müdürü Ümit Polat'a 30 bin doları elden teslim ettiğini aktardı. Vardar, 2024 yılı Mayıs ayında hesabına 20 milyon lira daha yatırıldığını, bu ödemenin ardından Sukas'ın "yukarıdan istendiğini" söyleyerek 10 bin dolar daha talep ettiğini ve bu parayı da Sukas'a makamında elden verdiğini belirtti.