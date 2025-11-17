4 bin ton LNG taşıyan Türk gemisi isabet aldı

Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan Türk gemisi ORINDA isabet aldı. Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, saldırı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama:

Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir.