Avukatlara aylık 1 milyon dolar

İddianamede, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş adamı Adem Soytekin'in itiraflarına yer verildi. Soytekin ifadesinde, soruşturma kapsamında 130-140 avukatın finanse edildiğini, bu avukatların aylık ortalama maliyetlerinin 1 milyon doları aştığına dikkat çekti. Soytekin, "Bazı görüşmelerimiz kapsamında İmamoğlu'nun avukatı Av. Mehmet Pehlivan da yanımızdaydı. Süreçlerin birçoğunu da bu avukat organize ediyor. Turan Taşkın Özer de dokunulmazlığı olduğu için emanetçi yapıldı. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalan. Halihazırda söz konusu dosya kapsamında 130-140 avukat finanse edilmektedir. Bu avukatların aylık ortalama maliyetleri 1 milyon doları aşıyor. Bunun finansmanı böyle bir para olmazsa nasıl karşılanacak. Bunların da finansmanı ağır bir yük getiriyor. Cezaevindeki sistemi bu şekilde yürütmekteler" dedi.