CHP’li belediyede insan kaçakçılığı krizi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucu geniş kapsamlı bir göçmen kaçakçılığı organizasyonu açığa çıktı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği, görev paylaşımı yaparak göçmenlerin yasa dışı yollarla ülkeye sokulması veya ülkede kalmalarının sağlanmasına yönelik faaliyet yürüttüklerini saptadı.

KAÇAKÇI ÇIKTI

Örgüt içerisinde yer alan şüphelilerden Suat Durmaz'ın CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi'nde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Ağabeyi Murat Durmaz'ın ise örgüt lideri olduğu belirlendi. Gözaltına alınan isimler arasında bulunan Durmaz kardeşlerle birlikte toplam 8 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

CHP'li Müdür Suat Durmaz'ın göçmen kaçakçılığı için tekne alım satımı noktasında örgüte dahil olduğu belirlendi. Göçmenlerin taşınmasında kullanılan teknelerin temini, bakımı ve kaptanlara teslim edilmesinden sorumlu tutuldu. Bazı isimlerin ise güzergâh planlaması, göçmenlerin sevk edildiği noktaların belirlenmesi ve kaptanlarla doğrudan iletişim kurulması süreçlerinde görev aldığı belirtildi. Diğer şüphelilerin ise para transferlerinde rol aldığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden yapılan işlemleri organize ettikleri ileri sürüldü. Tüm bu faaliyetlerin liderlik konumundaki kişiler tarafından yönlendirildiği vurgulandı.