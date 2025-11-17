‘Diriliş’in şairi Karakoç anıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı. Duran, "Eserleriyle gönüllere kök salan 'Diriliş Şairi' Karakoç, medeniyetimizin derin hafızasını çağın karmaşasına rağmen diri tutmayı başardı" dedi. Çelik de, "Onun diriliş çağrısı bugünlerde çok daha derin, çok daha anlamlı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Büyük mütefekkir, şair, dava ve gönül insanı üstat Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hasretle yad ediyorum. Eserleriyle gönüllere kök salan 'Diriliş Şairi' Karakoç, medeniyetimizin derin hafızasını çağın karmaşasına rağmen diri tutmayı başardı. Miras bıraktığı düşünce, yalnızca bir edebiyat birikimi değil, aynı zamanda dirilişin çağrısıdır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

ÇAĞRISI ANLAMLI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Büyük mütefekkir, "Diriliş şairi" Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Onun diriliş çağrısı bugünlerde çok daha derin, çok daha anlamlı. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.