İstanbul'da suya her ay zam! Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna rağmen kabul edildi

CUMHUR İTTİFAKI'NIN "HAYIR" OYUNA KARŞILIK OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.

Bunun üzerine yapılan oylamada, uygulamanın devamını içeren teklif, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.