Naylon faturalarla sisteme para aktarıldı

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Güldem Şık tarafından organizasyonu yapılan Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin ihalelerini alan firmaların her ay düzenli olarak naylon faturalar keserek paraları Ekrem İmamoğlu için oluşturulan SİSTEM'e aktardığı yer aldı. Eski CHP İBB Meclis Üyesi ve Ekrem İmamoğlu'nun trol ağını finanse eden ICRYPEX Kripto Varlık A.Ş'nin Temmuz 2025'e kadar ortağı olan Umut Şenol'a ait olan açık hava reklam şirketi Core Medya ve Karma Ajans'ın da Kültür AŞ'den aldığı ihalelerde naylon fatura kestiği tespitine yer verildi.

*Bu kapsamda ifade veren şüpheli Sergen Kurt, "Yaptığım işlemlerin faturasını kesip yaptığım işin fotoğraflı kaydını tutuyorum. Güldem Şık isimli kişi bizimle irtibata geçip faturayı söylemiş firmaya kesiyorduk" dedi.

'İMAMOĞLU'NUN KURDUĞU BU ORGANİZASYON ÇOK BÜYÜK PARALAR GÖTÜRDÜ'

Ödül Reklamın sahibi şüpheli Ahmet Taşçı ise "Bildiğim kadarıyla gayrıresmî kazanılan bu paraların bir kısmı ile bir fon oluşturularak seçim döneminde Ekrem İmamoğlu'nun afişleri, miting organizasyonları, seçim otobüslerinin temini ve giydirme işlemleri finanse edilmektedir. Hatta seçim döneminde harçlık adı altında sokakta vatandaşlara bu paralar verilerek oy kazandırılmaya çalışılmaktadır. Naylon fatura kesme yöntemiyle Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu bu organizasyonun çok büyük paralar götürdükleri bilinmektedir. Ahmet Çiçek isimli şahıs, Artiki Ajans, Neva Reklam Organizasyon, Kabil Taşçı isimli şahıs, Adstation isimli firma, Yörünge Medya, Ferhat Ertek, Cengiz Beğenmez isimli şahıslar, Göç Reklam yetkilisi Ramazan isimli şahıs, Kreatürk isimli şirket, Mais Reklam, Format Reklam yetkilisi Yaşar Çeri, naylon fatura kesen şirket ve şahıslardan bazılarıdır. Organizasyon o kadar büyüktür ki naylon fatura kesen kişi ve şirketler hatırladığım kadarıyla bunlardır...'' şeklinde beyanda bulundu.

*İfade veren Deniz Dörtyol ise "Her ay sonu Metin Bal'dan bana fatura kesmem için liste gelirdi. Bu faturaya karşılıkta resmi tedarikçi ödeme listesi geldi. Artan parayı da Emrah Bağdatlı, Güldem Şık ve Emrah Bağdatlı'nın kız kardeşi Özge Bağdatlı'nın yönlendirdiği yerlere teslimini sağladım. Bu yerler genellikle Gümüşsuyu'ndaki Emrah Bağdatlı'nın ofisi, Esentepe'deki Özge Bağdatlı'nın ofisi, Yusuf Yüce'nin ofisi oldu" diye konuştu. İddianamede firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın ve şüpheli Güldem Şık'ın Kültür A.ş'nin kasasını boşaltmak için kişilerden sahte fatura teminini sağladıkları kaydedildi.

*Şüpheli Serdar Haydanlı ise verdiği ifadede, "Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri AŞ'ye sahte fatura kesen şirketler; -Talem Ajans Matbaa Ltd. Şti., Karma Ajans Reklam AŞ, Tentech Org. San. Tic. Ltd. Şti'dir. Görsel C Ajans LTD. ŞTİ'ye sahte fatura kesen şirket Karma Ajans Reklam AŞ, Tentech Org. San. Tic. Ltd. Şti'dir. Bu belirtmiş olduğum şirketlerin haricinde Kültür AŞ'den ihale veya iş alan şirketlerin fatura kestiği şirketler ve bu şirketlerin de fatura kesmiş olduğu tedarikçi şirketler araştırıldığında birçok sahte fatura kesen şirket tespit edilebilecektir" ifadelerini kullandı.

*Şüpheli Ahmet Çiçek verdiği ifadede, "Muhittin Palazoğlu isimli İBB'den ihale alan şahıs beni arayıp Kısıklı'da bulunan ofisine davet etti. Bana belediyeden ihale ve işler aldığını, bana fatura kesebilecek firmaların olup olmadığını sordu. Ben de kendisine fatura kesebilecek 3R, Sonraki Aşama ve Etherium isimli gayrı resmi olarak sahibi olduğum firmalar üzerinden Muhittin Palazoğlu'nun KMD, ED Reklam ve ismini hatırlamadığım bir şirkete daha fatura kestim. Kendi adıma kayıtlı Neva Reklam isimli firma üzerinden de Adstation, KMD ve kendisinin beni yönlendirdiği bazı şirketlere de sahte fatura kestim. Bu faturalardan bahsettiğim şirketlere gelen parayı nakit olarak çekerek yukarıda bahsetmiş olduğum Bulgurlu'da bulunan Adstation isimli firmanın ofisinde Muhittin Palazoğlu'nun çalışanı olan Serkan Yıldız isimli şahsa elden teslim ettim. Ben bir kere, yanımda çalışan Furkan Yalçınkaya vasıtasıyla da 3 kere aynı şahsa elden teslim edildi."

CHP MECLİS ÜYESİ DE NAYLON FATURA KESEREK SİSTEME ÇALIŞTI

Savcılık da alınan ifadelerin ardından, "Karma Ajans'ın İmamoğlu suç örgütünün etkinlik ve organizasyon kısımlarında gerçekleştirilen ihaleler üzerinden elde etmeyi amaçladığı gelirin sağlanması için birçok kez sahte fatura düzenlediği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İddianamede 2019-2024 CHP İBB Meclis Üyesi olan ve İmamoğlu'nun trol ağını finanse eden ICRYPEX Kripto Varlık A.Ş'nin Temmuz 2025'e kadar ortağı Umut Şenol'un naylon fatura kesimiyle alakalı olarak ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Firmanın resmiyette sahibi olan Emre Serkan Bayraktar ve şirket müdürü olan Edip Cenk Ünalerzen'in örgütün amacına ulaşması için gerek resmiyette sahibi olduğu Açıkhava Reklam alanlarına ilişkin yapılan ihalelerde örgütün amacına ulaşması için muvazaalı yan teklif veren Umut Şenol'un emrine tahsis etmek, gerekse de bu şirketin yasal sahibi olması hasebiyle Umut Şenol'dan gelen talep doğrultusunda ihalelere katılım sağlamak ve gerçeği yansıtmayan faturalar kesmek suretiyle örgütün amacına ulaşması için yardım ettiği anlaşılmıştır."