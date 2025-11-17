Oteli örgütün gizli merkezine çevirdiler

İBB yolsuzluk iddianamesinde Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Le Meridien Otel'deki güvenlik kameralarının bantlandığı, jammerların bavullarla taşındığı gizli toplantılar anlatıldı. İddianameye göre İmamoğlu'nun gizlilik kuralları, koruma müdürü Mustafa Akın tarafından organize edildi. İmamoğlu'nun Le Meridien Otel'de, örgüt üst yönetiminden Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin ve Fatih Keleş'le geçtiğimiz 6 Mart tarihinde gizli bir görüşme gerçekleştirdikleri ifade edildi.

İddianamede jammer kullanımıyla ilgili 5809 elektronik haberleşme kanunda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT, EGM, Dışişleri'nin anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerle jammer kullanabildikleri, ancak belediye başkanlarının jammer kullanabilecekler arasında yer almadığı ifade edildi. Jammer kullanımının yetkisiz yapılmasının suç teşkil ettiği kaydedildi.