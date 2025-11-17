Son dakika! İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 71 şüpheli yakalandı!
Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu. Şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
Son dakika... İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, emniyet mahrem yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 80 şüpheliden 71'i yakalandı. Operasyon kapsamında 8 kişinin yurtdışında bulunduğu belirlenirken, 1 firari için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin, örgüt içinde mahrem imam olarak faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, ByLock ve Bank Asya kayıtlarının yer aldığı, ayrıca ardışık arama yöntemini kullandıkları belirlendi. Çalışmalar sonucunda 80 şüpheli hakkında 17 Kasım 2025 günü saat 06.00'da operasyon kararı alındı.
OPERASYON 27 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI
İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI...
Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin 40'ının kamu görevlisi olduğu, bunların 23'ünün öğretmen, araştırma görevlisi, doktor gibi kadrolarda aktif olarak görev yaptığı belirlendi. Diğer 40 kişinin ise özel sektörde çalıştığı öğrenildi.
71 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 1 FİRARI ARANIYOR
Ekiplerin çalışmaları sonucu 71 şüpheli gözaltına alınırken, 8 kişinin yurtdışında bulunduğu tespit edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.