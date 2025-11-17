Son dakika! İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ’ye eş zamanlı operasyon: 71 şüpheli yakalandı!

Son dakika ... İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ /PDY'ye yönelik bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda, emniyet mahrem yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 80 şüpheliden 71'i yakalandı. Operasyon kapsamında 8 kişinin yurtdışında bulunduğu belirlenirken, 1 firari için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin, örgüt içinde mahrem imam olarak faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, ByLock ve Bank Asya kayıtlarının yer aldığı, ayrıca ardışık arama yöntemini kullandıkları belirlendi. Çalışmalar sonucunda 80 şüpheli hakkında 17 Kasım 2025 günü saat 06.00'da operasyon kararı alındı.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI...

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 80 şüphelinin 40'ının kamu görevlisi olduğu, bunların 23'ünün öğretmen, araştırma görevlisi, doktor gibi kadrolarda aktif olarak görev yaptığı belirlendi. Diğer 40 kişinin ise özel sektörde çalıştığı öğrenildi.

71 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 1 FİRARI ARANIYOR

Ekiplerin çalışmaları sonucu 71 şüpheli gözaltına alınırken, 8 kişinin yurtdışında bulunduğu tespit edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.