Son dakika! Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak

Son dakika... Kabinenin en önemli gündem başlıklarından biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Süreçte bugüne kadar atılan adımlar, elde edilen kazanımlar ve bundan sonra izlenecek yol haritası detaylı şekilde ele alınacak.