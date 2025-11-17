Son dakika! Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısı, Türkiye'nin hem dış politikada hem güvenlikte hem de ekonomide kritik eşiklerden geçtiği bir döneme denk geliyor. Toplantıda Gazze'deki insanlık dramı, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen nokta ve ekonomiye ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları!

ANKARA

Son dakika... Kabinenin en önemli gündem başlıklarından biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Süreçte bugüne kadar atılan adımlar, elde edilen kazanımlar ve bundan sonra izlenecek yol haritası detaylı şekilde ele alınacak.

Terör örgütlerinin Türkiye sınırları içinde hareket kabiliyetinin tamamen ortadan kaldırılması, Örgüt bağlantılı yapıların çökertilmesi, Güvenlik birimlerinin sahadaki gözlemleri ve yeni istihbarat raporları, Sürecin toplumsal ve ekonomik yansımaları kabinenin ana başlıkları arasında yer alacak.

Türkiye'nin, terörle mücadelede kararlı çizgisinden taviz vermeden "tam tasfiye dönemine" geçiş yapması için planlanan adımların masada olması bekleniyor.

Dış politika başlığının odağında ise aylardır süren Gazze'deki insani kriz bulunuyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgede her geçen gün daha da ağırlaşan tablo karşısında Türkiye'nin yeni adımlar atması gündemde.

Ekonomi de Kabine'nin güçlü başlıklarından biri olacak. Hükümetin kararlılıkla sürdürdüğü enflasyonla mücadele kapsamında: Fiyat istikrarında gelinen nokta, Temel gıda ürünlerindeki fiyat seyri, Kamu mali disiplinine ilişkin yeni tedbirler değerlendirilecek.