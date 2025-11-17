Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"KAZANIN NEDENİ İNCELEME SONUCUNDA GÖRÜLECEK"

Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan olay mahallinin güvenliğinin sağlanması konusunda iş birliği içinde hareket ettiler. Uçağın karakutusuna ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Uçağın enkazına kısa sürede ulaştık.

Kahraman askerlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum. Aynı şekilde Hırvatistan dönüşü düşen OGM'ye ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilotumuza da Allah'tan rahmet diliyorum.

Kazanın nedeni inceleme sonucunda görülecek.