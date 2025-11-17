TBMM’nin gündemi yoğun

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Daha önce 2 kez ertelenen komisyonun 17'nci toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Toplantıda sunum yapacak Yerlikaya, Güler ve Kalın'ın, 8 Ağustos'ta Komisyona yaptıkları sunumdan bugüne kadar geçen süredeki gelişmeler ve atılan adımlara ilişkin bilgi vermeleri, değerlendirme yapmaları bekleniyor.

AK Parti'nin üzerinde titizlikle çalıştığı 11'inci Yargı Paketi'nin de yeni haftada Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Kanun teklifine göre, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek.