17 dükkâna çöktü

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. 161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. Bu eylemlerden bir tanesi de Beylikdüzü'ndeki 'Meydan Yakuplu' projesiydi. İmamoğlu'nun kasalarından itirafçı Adem Soytekin'in ifadesine göre 2018'de bu proje Beyaz İnşaat tarafından başlatıldı. Soytekin, Muzaffer Beyaz'ın kendisini arayarak "Ekrem İmamoğlu'yla oturuyoruz, gelmen gerek" dediğini ve ofise gittiğini söyledi. Adem Soytekin, "Bu görüşmede bana 'Meydan Yakuplu' projesini devralmam gerektiği söylendi. Ben burada satış olmazsa nasıl yapacağım diye sorduğumda 'Finansmanını biz destekleriz' dediler. Beyazlar'ın alt taşeronu olarak bu işi ben yaptım. Bu işin esas sahibi Beyazlar ve Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu, inşaat süresince yapılan işleri Beyazlar'ın koymuş olduğu mühendis ve İmamoğlu adına Tuncay Yılmaz kontrol etmekteydi" dedi.

Savcılık iddiaları inceledi. Proje bitiminde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle toplamda 17 dükkânın İmamoğlu'na kaldığını, bunlardan 15'inin Asak Araç kiralama şirketinin üzerinde, 2'sinin de arsa sahibine verildiği iddianamede yer aldı. Projenin asıl sahibinin İmamoğlu olduğu, ancak görünürde işi Beyaz İnşaat'ın yaptığı vurgulanan iddianamede, Asak Araç Kiralama üzerindeki 15 dükkânın tüm kiralama ve gelir işleriyle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ilgilendiğine, tapuların ise Adem Soytekin'in üzerinde olduğuna dikkat çekildi. İşadamı Metin Gül'ün de 'Kale Kent' projesinde önce 'Burayı terk edin' diyerek tehdit edildiği ancak sonra da 'Kurtarabiliriz' denildiği iddianamede yer aldı.

İddiaya göre devreye Adem Soytekin ve Fatih Keleş girdi ve para koparmak için proje çıkarıldı. İkilinin kavşak yapılması için 5 milyon lira ve iskândan sonra yapılacak tadilat projesi ile 20 dükkândan bir tanesini istedikleri belirtildi. Belediyenin yapması gereken 5 milyon liralık kavşağın, Adem Soytekin'e yaptırıldığı ve 2 milyon lira da rüşvet alındığı aktarıldı.