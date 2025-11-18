552 suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2026 bütçesini sunarak 1 trilyon 476 milyar 729 milyon 363 bin liralık ödenek talep ettiklerini, bunun genel bütçenin yüzde 8.56'sına karşılık geldiğini açıkladı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, 1 Ocak–31 Ekim 2025 döneminde FETÖ'ye yönelik 1395, DEAŞ'a yönelik 662, diğer örgütlere yönelik 228 tutuklama yapıldığını söyledi. Asayişte proaktif döneme geçildiğini, önemli suçlarda 49 bin 230 azalma olduğunu ifade etti. Son 10 ayda 90 bin 574 silahın ele geçirildiğini, yaka kamerası sayısının 103 bin 841'e ulaştığını, 2026'da 163 bin 941'e çıkacağını bildirdi.

Bu yıl 552 organize suç örgütünün çökertildiğini, 6 bin 788 üyenin tutuklandığını, 76 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu aktardı. Uyuşturucu operasyonlarında 35 bin 226 tutuklama, 37.9 ton madde ve 112 milyon hap ele geçirildiğini açıkladı.