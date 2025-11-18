Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında ve bakanlıklarda atama ve görevden alımlar oldu. Atanan ve görevden alınanlar şu şekilde;
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE ADALET BAKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı'na Osman İyişenyürek, Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Soner Çiftçioğlu, atanmıştır.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat görevden alınmıştır.