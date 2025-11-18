Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında ve bakanlıklarda atama ve görevden alımlar oldu. Atanan ve görevden alınanlar şu şekilde;

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE ADALET BAKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı'na Osman İyişenyürek, Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Soner Çiftçioğlu, atanmıştır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat görevden alınmıştır.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan görevden alınmış, Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Derya Bulut, Çankırı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Ahmet Dursun, atanmıştır.