Çelik Kubbe’nin Tolga’sı yeni bir çağ başlattı

Belçika merkezli uluslararası savunma sanayii yayını Army Recognition, Türkiye'nin Tolga kısa menzilli hava savunma sistemini analiz etti. Haber sitesi, Tolga'nın 16 Kasım'da gerçekleştirdiği canlı atış testleriyle İHA'lara karşı operasyonel kabiliyetini kanıtladığı vurgulanarak "Tolga, İHA tehdidine karşı yeni bir çağ başlattı" denildi. Günümüz savaş alanlarında insansız hava araçları, dolaşan mühimmatlar ve alçak irtifa hassas silahlarının artan kullanımına yanıt vermek üzere tasarlanan sistemin entegre bir mimariye sahip olduğu aktarılan analizde, Rusya-Ukrayna savaşından çıkarılan dersler ve küresel tehdit ortamı bağlamında Tolga'nın Türkiye'nin "Çelik Kubbe" konseptinin temel dayanaklarından biri haline geldiği değerlendirmesi yapıldı.