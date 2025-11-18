FETÖ soruşturmasında yargılama başladı

TMSF'nin kayyum olduğu Maydonoz Döner soruşturmasında 46'sı tutuklu 70 sanık, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından yargılanıyor. İddianamede MASAK raporları, HTS kayıtları ve tapeler bulunuyor. Şirket şubelerinin örgüt iltisaklı kişiler üzerinden büyütüldüğü, isim hakkı sistemiyle hızlı ciro artışı sağlandığı, örgütsel toplantılar yapıldığı ve yurtdışına para aktarıldığı belirtiliyor. Somca Gıda AŞ'nin 9 bin 671 çalışanından 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı olduğu ifade ediliyor. Sanıklar için 14 yıl 2 aydan 28 yıl 4 aya kadar hapis talep ediliyor.