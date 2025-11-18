Güvenli gıda için sıfır tolerans

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda güvenliği konusunda tolerans olmadığını ve her ne surette olursa olsun halkın sağlığını tehlikeye atanlarla mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 20 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

UÇAK KAZASI AYDINLATILACAK

Askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesiyle ilgili olarak kaza-kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve karakutunun incelenmesi neticesinde, 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

Siyasi rakiplerimiz gençleri sarf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken, biz "Gençlerimiz geleceğimizdir" anlayışıyla onların her alanda en iyi şekilde yetişmeleri için cansiperane çalışıyoruz. Kaliteli eğitim almış, bilgi ve hikmetle donanmış; milli, manevi değerlerine sahip çıkan bir gençliğin yetişmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Yeter ki gençlerimiz okusun, araştırsın, kendilerini geliştirsin.

Deprem bölgemizin yaralarını sarmaya süratle devam ediyoruz. Evine kavuşmamış tek bir hak sahibi bırakmayana kadar inşallah gece gündüz çalışacağız. Hal böyleyken, gören herkesin takdir ettiği hizmetleri itibarsızlaştırmaya çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarına şahit oluyoruz. Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, bir işin ucundan tutmadıkları gibi; bir de 7 gün 24 saat esasına göre şantiyelerde ter döken mühendislerimizin, işçilerimizin emeğine laf ediyorlar. İş yapmayı "animasyon yapmak" olarak görenlere ne desek boş.

İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenmesi olayı titizlikle soruşturuluyor. Hükümetimizin en hassas davrandığı konuların başında temiz ve sağlıklı gıdaya erişim ile gıda güvenliği geliyor. Tarladan sofraya uzanan o büyük emek yolculuğunun her adımında, denetmenlerimiz vasıtasıyla gerekli kontrollerin titizlikle yapılmasını sağlıyoruz. 2025'te yürütülen çalışmalar kapsamında tam 1 milyon 103 bin gıda kontrolü gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 25 bin 750 işletmeye toplam 2 milyar 206 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bununla da kalmadık, suç teşkil eden 495 dosyayı cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirdik.

GIDADA KAREKOD YENİLİĞİ

Bir diğer önemli yenilik, gıda işletmelerindeki karekod uygulamasıdır. Vatandaşımız, işletmenin en son ne zaman denetlendiğini, hangi şartlarda incelendiğini, sadece bir karekodu okutarak anında öğrenebiliyor. Milletimizin sofrasına gelen her lokmanın helal, sağlıklı ve güvenilir olması için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden devam ettireceğiz. Sağlıklı ve güvenilir gıda denetimleri yanında fahiş fiyatlara, stokçuluk ve haksız ticari eylemlere de göz açtırmıyoruz. 2025 yılı içerisinde 470 bin firma denetlenerek 2.4 milyar liralık idari para cezası uygulandı. Ayrıca Rekabet Kurumu'muz tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bu sene içinde 196 firmaya toplamda 11.5 milyar liralık idari para cezası tatbik edildi. Gıda güvenliği konusunda en küçük bir ihmale toleransımız yoktur. Her ne surette olursa olsun daha fazla para kazanmak için insanımızın sağlığını tehlikeye atanlarla mücadelemiz aynı kararlılıkla sürecektir.

GAZZE'YE KONTEYNER ÇALIŞMASI

Gazze'de İsrail'den kaynaklı çeşitli aksaklıklar yaşansa da biz mevcut tüm imkânları kullanarak yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Toplam 810 ton insani yardım taşıyan 18'inci İyilik Gemimiz, cuma günü El-Ariş Limanı'na ulaştı; 47 TIR dolusu malzemeyi Refah Sınır Kapısı'na yönlendirdik.

Öte yandan, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte Gazze'deki durum giderek kötüleşiyor. Gazze halkının bir an önce derme çatma çadırlardan kurtarılması gerekiyor. Ülkemizdeki konteynerlerin Gazze'ye sevki, sahada ciddi bir rahatlamaya yol açacaktır. Bununla ilgili temaslarımız da devam etmektedir. Filistin'de işgal devam ettikçe, Filistin kanadıkça, Filistinlilerin toprakları gasp edildikçe, açık söylüyorum bölgedeki hiçbir ülke güvenlik içinde olamaz.

KIBRIS'TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

KKTC Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı Ankara'da misafir ettik. Kendisiyle Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve Ada'daki gerçeklere uygun bir çözüme yönelik atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Geçmişte defalarca denenmiş ve netice alınmamış önerilerin tekrar ısıtılmaya çalışılmasını, vakit kaybı olarak görüyoruz. Kıbrıs meselesinin çözümü, çeşitli vesilelerle altını çizdiğimiz üzere, iki devletin bir arada var olmasından geçiyor.

ADIM ADIM 'TÜRKİYE YÜZYILI'NA

Ekonomide olduğu gibi demokraside de zihniyet dönüşümü gerçekleştirdik. 1940'lardan itibaren siyasete musallat olan faşizan zihniyet yerine, milli iradenin egemen olduğu yönetim modelini ülkemize kazandırdık. Tek parti zihniyetinin cumhurla cumhuriyet, devlet ile millet arasına ördüğü duvarları, hayata geçirdiğimiz tarihi nitelikteki reformlarla ortadan kaldırdık. Bugün Türkiye emin, ehil, dürüst, çalışkan kadroların riyasetinde, her alanda son asrın en başarılı, hizmet ve eser noktasında en üretken yıllarını yaşıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, adım adım gerçeğe dönüşüyor.

KARA KUTU İNCELEMESİ 2 AY SÜREBİLİR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusunun incelenmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor. C-130'ları 1957'den beri kullanıyoruz."