KIZILELMA'dan milli donanımlarla gövde gösterisi
Baykar'ın tamamen özkaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'yi havacılıkta yeni bir lige taşıyacak kritik bir kabiliyeti daha test etti. KIZILELMA, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen faydalı yük ve mühimmatlarıyla gerçekleştirdiği performans testinde gövde gösterisi yaptı.
Baykar tarafından öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirilen ve gelecek yıl güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması planlanan Bayraktar KIZILELMA'nın testleri yoğun şekilde sürüyor.
YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DONATILDI
Bayraktar KIZILELMA, son uçuş testini Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen yüksek teknolojiye dayalı faydalı yükler ve mühimmatlarla yaptı. Bayraktar KIZILELMA PT-5, bu kapsamda GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi, Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN ve MURAD 100-A AESA radarıyla donatılmış şekilde uçuş gerçekleştirdi.
ÇELİK KANAT
Türkiye'nin gökyüzündeki çelik kanatlarının "milli pençelerinden" olan GÖKDOĞAN, yüksek manevra kabiliyetine sahip, gelişmiş karşı-karşı tedbirleri ile donatılmış "Görüş Ötesi Hava-Hava Füze Sistemi" olarak geliştirildi. Katı yakıtlı roket motora, 65 kilometreden fazla menzile ve aktif radar arayıcı başlığa sahip GÖKDOĞAN, basınç ve parçacık etkili harp başlığıyla hedefler üzerinde etkinlik sağlıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN, hava-hava muharebesinde Bayraktar KIZILELMA'nın en önemli vurucu güçlerinden biri olacak.