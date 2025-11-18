KIZILELMA’dan milli donanımlarla gövde gösterisi

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ASELSAN tarafından geliştirilen Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN'un Bayraktar KIZILELMA'ya entegrasyonu, gömülü EOTS teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması örneği olarak dikkati çekiyor. Bayraktar KIZILELMA'da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor. TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA'nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

RADARA YAKALANMIYOR Bayraktar KIZILELMA'ya özel mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen TOYGUN, insansız muharip konseptine özel optimizasyonlar içeriyor. Sistem 360 derece görev farkındalığına katkı sağlayan geniş spektrumlu tarama yeteneklerine sahip bulunuyor. Sistem, yüksek çözünürlüklü kızılötesi görüntüleme ile uzun menzilden stratejik hedefleri ve hareketli kara/deniz unsurlarını tespit edebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma algoritmalarıyla Bayraktar KIZILELMA'nın otonom gücünü artırıyor. Bayraktar KIZILELMA, bu kabiliyet sayesinde düşük görünürlük avantajını kaybetmeden düşman derinliklerine sızabilecek. Radara yakalanmadan hedefini tespit edebilecek, lazerle işaretleyebilecek ve milli mühimmatları kullanarak hedefleri imha edebilecek.