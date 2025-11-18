Mahrem imamlar ‘Garson’dan çıktı

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ/ PDY'ye yönelik dün sabah düzenlenen eşzamanlı operasyonda, emniyet mahrem yapılanmasında mahrem imam olarak faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 80 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi, 72 şüpheli gözaltına alındı. 80 emniyet mahrem imamının açık kimliği, "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD Kart üzerinde yapılan Emniyet Mahrem Analiz Raporu'yla (EMAR) tespit edildi.

Şüphelilerden 23'ünün aktif kamu görevlisi, 57'sinin (17'si kamu görevlerinden ihraç edilmiş) özel sektör çalışanı olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerden aktif görevde olan 23 kamu görevlisinin içerisinde öğretmen, zabıt katibi, polis, doktor, araştırma görevlisi ve din hizmetleri uzmanı bulunduğu öğrenildi. Firari olan 8 şüphelinin ise yurtdışında olduklarının belirlendiği ifade edildi.