TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 23. Sonbahar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Filistin'de yaşananları "insanlık dışı bir zulüm" olarak nitelendirdi.

Uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Soykırım cezasız kalmamalı, failleri hukuk önünde hesap vermeli" dedi. Filistin halkının yıllardır ağır bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirten Kurtulmuş, barışın ancak adalet temelinde kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin her platformda Filistin'in haklı davasını savunduğunu dile getiren Kurtulmuş, uluslararası mekanizmaların görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında, sivil kayıpların artmasının kabul edilemez olduğunu da vurgulayan Kurtulmuş, acil ateşkes çağrısını yineledi.