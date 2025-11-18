TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu süreç başarıya ulaşacaktır

Komisyonun, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren bir çerçeve sunduğunu; akademi, sivil toplum ve kamuoyunu aynı hedefler etrafında bir araya getirdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Komisyon çalışmalarını tamamladığında, toplumda yargı süreçlerinin öngörülebilirliğinin artacağına yürekten inanıyorum. Temel hak ve özgürlüklerin gündelik hayattaki karşılığı da hiç şüphesiz güçlenecektir. Yerelde huzurumuz büyüyecek, ulusal düzeyde güven tesis edilecek ve siyasi rekabet medeni ölçüler içerisinde kalmaya devam edecektir. Birbirimizin yükünü hafifletirsek Türkiye'nin yükü hafifler. Kardeşlik büyürse krizler küçülür. Hukuk işlerse adalet yerini bulur. Meclis'imiz güçlendikçe vatandaşlarımız daha rahat eder. Biz bu görüşleri birer temenni olarak değil, hedef olarak ifade ediyoruz. Komisyonun kazanımları demokrasi kültürümüzü derinleştirmektedir. Bizim yürüttüğümüz süreç toplumsal huzurun, barışın ve kardeşliğin kurumsallaşmasıdır. Bugün artık görüyoruz ki halkın sesi Meclis'te yankı buldukça kardeşlik dili hayatın her alanına sirayet etmektedir. Çünkü demokrasi bir arada yaşama ahlakıdır. Adaletin, hoşgörünün ve dayanışmanın ortak zeminidir. Nihayetinde Komisyonumuz, milletçe kurduğumuz büyük bir sofranın siyasal mutfağıdır. Burada hazırlanan her öneri, o sofraya konulan helal bir lokmadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, süreci durdurmak isteyenlerin olduğunu ve bu nedenle hızlı ama düşünerek ilerlemeleri gerektiğini aktardı. Ulusal ve bölgesel dinamiklerin hızla değiştiği bir dünyada Türkiye'nin sözünün gecikmesinin düşünülemez olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Bu nedenle komisyon her aşamada hem ilkesel hem de pratik bir denge gözeterek ilerlemektedir. Her adımda ülkemizin, bölgesinde barış ve istikrarın merkezi olma misyonunu güçlendiren bir vizyonla hareket ediyoruz. Siyasi rekabeti tamamen medeni çizgilere taşıyacağız. Kurumlarımızın itibarını günlük tartışmaların insafına bırakamayız. Devlet vatandaşının safında durdukça, vatandaş hakkını devletin güvencesinde bilecektir. Kalıcı barışı büyüteceğiz, ortak iyiliği kurumsallaştıracağız. Temel konularda geniş mutabakat, farklı görüşlerde ise medeni rekabet içinde istikrarlı uzlaşma yöntemini sürdüreceğiz. Siyasette yeni normalimiz, uzlaşı kültürü olmalıdır. Elbette tartışacağız ama saygıyla konuşacağız. Elbette yarışacağız ama kurallarla ilerleyeceğiz. Eleştireceğiz ama hakkaniyeti elden bırakmayacağız. Dilimiz birbirimizi incitmeyecek ve hukukumuzu zedelemeyecek. Birimize yapılan haksızlık hepimize yapılmış demektir. Dillerin buluşması ülkenin barışını kuracaktır. Kararlar kadar üslup da bir devlet işidir. Biz kimseyi dışlamadan ilerlemek zorundayız."

"'TERÖRSÜZ TÜRKİYE', 'TERÖRSÜZ BÖLGE'NİN DE UZLAŞMA HEDEFLERİNDEN BİRİSİDİR"

Nefret diline asla teslim olmayacaklarını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'yi hem bölgede hem de dünyada daha güçlü, saygın ve itibarlı bir konuma taşıyacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu komisyona güç veren irade, geçici bir heves değil; tarihsel bir sorumluluktur. 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz Bölge'nin de uzlaşma hedeflerinden birisidir. Dünyanın değiştiği bu fevkalade dinamik dönemde bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Komisyonumuz bu siyah iradenin siyasi ifadelerinden biridir. Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi; üçü birbirini tanımlayan, birlikteliğimizin farklı tezahürleridir. Bugün Türkiye hem kendi içinde hem çevresinde barışın dilini konuşabiliyorsa; burada, 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarının ve özellikle bu çerçevede Komisyonumuzun katkısı büyüktür. Artık bu ülkede ötekileştirme siyaseti, kimlik kavgası ve ayrılık söylemi asla kök bulmayacaktır. Milletimiz çabalarımızın kıymetini biliyor. Vatandaşlarımız ortak değerimizin ve toplumsal iyiliğin arkasındadır. Bugün burada milletimize net bir şekilde ifade etmek istiyorum; bu süreç başarıya ulaşacaktır. Bugün bu sürecin arkasında milletimiz vardır, siz varsınız, Meclis'imiz var, akıl var, hukuk var, vicdan vardır. Komisyonumuz ve milletvekillerimiz milletin iradesini taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu gayretler geleceğe güvenle bakan ülkemizin umududur. Çalışmalarımız sıradan bir raporla değil, tarihe düşen değerli bir notla tamamlanacaktır. Bu sefer hep birlikte kazanacağız. Bu sefer hep birlikte konuşacağız ve başaracağız. Kaybedenler sadece bozguncular, basiretsizler ve kifayetsizler olacaktır."