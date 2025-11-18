Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’ye geliyor! İşte ele alınacak konular

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 19 Kasım 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.