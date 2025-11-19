Bakan Kurum'un Brezilya'da iklim temasları sürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Kurum, Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu Hai Yien ve Nepal Tarım ve Hayvancılık Bakanı Madan Prasad Pariyar ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kurum, görüşmelere ilişkin NSosyal'deki hesabından da paylaşım yaptı.
Bakan Kurum, Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin COP31 adaylığı, iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları, 2030 sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve 2053 hedeflerini anlattığını ifade etti.