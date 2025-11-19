Bakan Kurum'un Brezilya'da iklim temasları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya'nın Belem kentinde süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum’un Brezilya’da iklim temasları sürüyor
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, Belem'de süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum’un Brezilya’da iklim temasları sürüyor

BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Kurum, Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu Hai Yien ve Nepal Tarım ve Hayvancılık Bakanı Madan Prasad Pariyar ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

Bakan Kurum’un Brezilya’da iklim temasları sürüyor

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kurum, görüşmelere ilişkin NSosyal'deki hesabından da paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin COP31 adaylığı, iklim değişikliği ile mücadele çalışmaları, 2030 sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve 2053 hedeflerini anlattığını ifade etti.

Bakan Kurum’un Brezilya’da iklim temasları sürüyor

İŞBİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile COP31 adaylığı sürecine ilişkin değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "Türkiye olarak sürece her daim iyi niyetle yaklaşıyor, kimseyi geride bırakmadan çalışmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi çevre ve iklim değişikliği alanlarında da işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum’un Brezilya’da iklim temasları sürüyor

VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev ile görüşmesine de değinen Kurum, iklim diplomasisi açısından verimli bir istişare gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, iki ülke arasındaki çevre ve iklim değişikliği alanlarında işbirliğinin artarak devam etmesini diledi.