Başkan Erdoğan’dan çok net ekonomi mesajı: Pahalılığı çözecek irade bizde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda ekonomiye dair önemli mesajlar verdi:

MİLLİ GELİR 1.5 TRİLYON DOLAR SINIRINA YÜKSELDİ: Ekonomide 23 senede yıllık ortalama yüzde 5.4 oranında büyüme kaydettik. 2002'de milli gelirimiz 238 milyar dolardı, biz bunu 2024 yılında 1.5 trilyon dolar sınırına getirdik. Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken, 2024 yılında 14 bin 751 dolara yükseldi. 2025 yılı ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı; hamdolsun, şimdi 185 milyar dolar seviyesinde. 36 milyar dolar olan ihracatımız, 270 milyar doları aşmış bulunuyor.

ÜRETİM VE İSTİHDAMDAN ASLA TAVİZ VERMEDİK: Üretim ve istihdamdan asla taviz vermedik. Tam 29 aydır işsizlik oranımız tek haneli oranlarda seyrediyor. TÜİK, 2025 yılı üçüncü çeyrek işgücü istatistiklerini de bugün açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız, yüzde 8.5 seviyesinde gerçekleşti. Yine üçüncü çeyrekte işgücümüz 35 milyon 568 bine, istihdamımız ise 32 milyon 558 bine ulaştı. Ekonominin farklı başlıklarında bu başarılara imza atarken, aynı zamanda deprem bölgemiz için 90 milyar dolar civarında harcama yaptık. İşte, en son cumartesi günü, Adıyaman'da 350 bininci afet konutunun kurasını çektik. Bunlar yalnızca birer başlangıç.

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ: Önceki ay yürürlüğe giren Orta Vadeli Program'ın rehberliğinde, gelecek 3 yıl içinde, inşallah çok daha önemli başarılara imza atacağız. Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde katetmemiz gereken bir yol olduğunun elbette bilincindeyiz. Ama bu yolu sabırla yürüyecek güç de, irade de bizde hamdolsun mevcut.

1 MAYIS'TA MEYDANLARDA ÇATIŞMA ÇIKARAN KİMSE KALMADI: 1 Mayıs'ı resmi tatil yaparak, işçi bayramının kardeşçe ve dayanışma içinde kutlanmasına imkân tanıdık. Böylece bir istismar alanı daha kapandı; artık marjinal grupların dışında 1 Mayıs'ta meydanlarda çatışma çıkaran kimse kalmadı.

EMEK İDEOLOJİYE İPOTEK EDİLEMEZ

Emekçileri modern köleliğe mahkûm eden küresel kapitalist sistemin açmazlarının farkındayız.

Hak ve hakkaniyetten ayrılmadan çalışma hayatında adaleti sağlama gibi bir mesuliyeti taşıyoruz.

İşçi ve işveren arasındaki ilişki ancak hak temelli bir bakış açısıyla ele alındığında doğru anlaşılabilir.

Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır.

KELEBEK ÖMÜRLÜ HÜKÜMETLER GEÇTİ

Türkiye'nin 23 yılda elde ettiği tarihi başarıların gerisindeki en büyük etken, istikrar ve güven ortamının siyasete ve topluma hâkim olmasıydı. "Kelebek ömürlü" hükümetlerin yerini liyakatli ve dirayetli kadrolar aldığında, ülkenin kısa sürede neleri başarabildiğini hep beraber gördük. Karşıdan esen rüzgârlara rağmen Türkiye'nin katettiği mesafe görülüyor. Türkiye Yüzyılı'nda şeref hakkı emekçilerimizin olacaktır. Bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

28 ŞUBAT'I,12 EYLÜL'Ü VE 15 TEMMUZ'U AŞTIK

Güya adaleti sağlama adına "bir sağdan bir soldan" gençlerin asıldığı 12 Eylül'ü birlikte aştık. 5'li çetelerin milletin ensesinde boza pişirdiği 28 Şubat'ı birlikte aştık. "Ordu göreve" pankartlarıyla alenen darbe çığırtkanlığının yapıldığı günleri birlikte aştık. Vandalizm üzerinden meşru hükümetin devrilmeye çalışıldığı Gezi olaylarını birlikte aştık. 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz ihanetine milli iradeye yönelik girişimleri birlikte aştık. Türkiye'ye ve Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakların hepsini, Allah'a hamdolsun, sizlerle birlikte boşa çıkardık. Son yarım asırda, özellikle son 23 yılda maruz kaldığımız bütün bu saldırıları püskürttüysek, bunda Hak-İş ailesi olarak sizlerin çok büyük payı var. Bu gerçeği, emin olun, en iyi millet ve milli irade düşmanları biliyor.

HAK-İŞ BAŞKANI ARSLAN: LİDERLİĞİNİZDE SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatında birçok reform gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanım, bütün bu yapıp ettiklerinizin Türk çalışma hayatında ne anlama geldiğini biliyoruz. Hangi zorluklar aşılarak bu noktaya gelindiğinin farkındayız. Başta asgari ücret mevzuatımız olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, emeklilik sistemimiz, kayıtdışı istihdam, vergi düzenlemesi gibi bir kısım konularda yeniden masada çalışmamız gerekiyor. Masada müzakereyle sorunları bugüne kadar nasıl çözmüşsek sizin liderliğinizde bu sorunların da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum.