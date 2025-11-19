Bir aile daha zehirlendi!: Yedikten bir süre sonra fenalaştılar….

İstanbul Ortaköy'de Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi ve Beyoğlu'nda deterjanlı kahve skandalının ardından şoke eden bir zehirlenme haberi de Afyonkarahisar’dan geldi. yedikleri patates kızartmasından sonra fenalaşan anne ve 3 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 18:37

Olay, saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Anne ve 1'i yetişkin 4 çocuğu, yedikleri patates kızartmasından bir süre sonra fenalaştı.

KENDİ İMKANLARIYLA YARDIM İSTEDİLER Kendi imkanlarıyla evden çıkan aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler aileye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.