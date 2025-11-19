Dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

HP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP'den Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Hakkâri Milletvekili Onur Düşünmez, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.