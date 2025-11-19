Hırvatistan’da şehit düşen pilota veda

Hırvatıstan'da hava muhalefeti nedeniyle düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar, İstanbul'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabah ailesi tarafından cenazesi teslim alınan şehit pilot için Avcılar Merkez Ulu Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı. Yakınları cenazede gözyaşlarına hâkim olamazken, Bahar'ı binlerce vatandaş son yolculuğuna uğurladı. Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilen Bahar'ın nişanlı olduğu ve düğün yapmayı planladığı öğrenildi.