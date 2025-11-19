"Makam odası olmayacak" demişti... Başkan Tugay kendine 3 katlı tarihi konak seçti...

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay , sosyal demokrat bir çalıştayda belediyede açık ofis uygulamasına geçileceğini açıklamış, yaklaşık 80 kişilik yönetici kadrosunun makam odası olmadan aynı salonda masalarda çalışacağını belirtmişti. "Herkesin çayını, kahvesini kendisi alacak" diyen Tugay, bu modelin aidiyet ve uyum duygusunu artıracağını savunmuştu.

SOYER'E ÖZENDİ

Ancak Kültürpark'taki açık ofis planlarının üzerinden kısa bir süre geçmeden 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve uzun yıllar şehrin kültürel mirasının bir parçası olan Ayyıldızlı Konak'ın başkanlık ofisi olarak kullanılması, kamuoyunda çelişkili bir adım olarak değerlendirildi. Tarihi konak, bodrum kat dahil üç katlı ve toplam 460 metrekarelik alan üzerine kurulu.