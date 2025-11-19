MHP Lideri Devlet Bahçeli’den dava çağrısı: İBB iddianamesi canlı yayınlansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB iddianamesi etrafında oluşan tartışmaların artık gizli kapaklı sürdürülemeyeceğini belirterek, yargılamanın hızla tamamlanması ve bütün duruşmaların TRT başta olmak üzere tüm televizyonlarda canlı yayınlanması gerektiğini söyledi. Türk milletinin, belediyeyi kuşattığı öne sürülen ve "Ekosistem" adıyla anılan organize yapının iddialarını kendi gözüyle görmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bu süreçte CHP'nin Atatürk'ün mirasından uzaklaştırılarak belediye kaynakları üzerinden mafyatik bir yapı tarafından adım adım satın alındığını savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

CANLI YAYIN YAPILMALI: (İBB iddianamesi hakkında) Yargılama hızla tekemmül ettirilmeli. En başta TRT olmak üzere, tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmeli. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmeli. İBB'yi saran devasa boyutlu iddiaların mahkemede görüşülmesi, duruşma etaplarının doğrudan takip edilmesi hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecek. Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP, adına "Ekosistem" denilen, bununla mündemiç organize suç örgütü olduğu ileri sürülen mafyalaşmış oluşum tarafından, belediyenin kaynakları, yani devletin parası kullanılarak bedeli mukabilince satın alındı. İş bununla da kalmadı, müteakiben Türkiye'nin satın alınması konusunda ahlak ve yasadışı rüşvet, ihalelerden komisyon ve yolsuzluk fırtınası esmeye başladı.

ZANLILAR BELLİ: Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin finansmanı amacıyla dehşet verici teşebbüsün içine girildi. Zanlılar belli. Türkiye'yi satın almak için rüşvet, yolsuzluk kulvarından mıntıka temizliğine soyunanlar çok geç olmadan yakayı ele verdi. İBB'yi örümcek ağı gibi saran yüzyılın rüşvet, yolsuzluk damarını kesip atmak hususunda sonuna kadar cesur olmalıyız.

EMELLER BOŞA DÜŞECEK: Terörsüz Türkiye hedefi, son yüz yıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatlardan birisi, belki de birincisi. Bu kapsamda ülkemizin makûs talihi değişecek, üzerimizde hesap yapan menfur emeller boşa düşecek, Türk milleti kalıcı bahar havasına kavuşacak. Terörsüz Türkiye, gülen çocukların, sevinen anaların, huzurlu gelinlerin, sabır ile şükür arasında ömür geçiren ümitli babaların remzidir.

TARTIŞMALARA NOKTA KOYULMALI: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu son düzlüğe girdi. Yasal, hukuki, demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olması hepimizin ortak kararı. İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemel. Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin tartışmalarına nokta koyulmalı. Terörsüz Türkiye hedefinin hayat bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacak. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?

DURMAYACAĞIZ: Terörsüz Türkiye hamlesine karşı atılan iftiraları reddediyorum. Doğru bildiğimiz istikamette, durmayacağız, sinmeyeceğiz.

İMRALI'YA GİTMEKTEN GOCUNMAM

MECLİS'TE kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim. Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? (Alkışlar). İşte milletin öz kararı budur.

ESRAR PERDESİ AYDINLANACAK

AYRI KABİLİYETLERİ VARDI (20 askerin şehit olduğu uçak kazası): Üzüntümüz taşkın ve tarifsiz. Kahraman vatan evlatlarının şerefli isimleri milli gönüllere kazındı, geride bıraktıkları aileleri ise hepimizin namusuna emanet edildi.

Askeri kargo uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü sorusunun cevabı ya da düştüyse buna neden olan amillerin nelerden ibaret olduğu, yok eğer dış müdahaleyle düşürüldü ise fail mihrakların hüviyetleri belirlenecek. Karakutunun deşifre edilmesine eşzamanlı olarak kaza-kırım heyetinin rapor formatında hazırlayacağı çalışmalarının sonuçlanmasını sabırla beklemek lazım.

TÜRKİYE ŞAHLANACAK

PKK'NIN lağvedilmesinin hitamında bütün kanlı silahların ya teslimi ya da yakılması mukadder akıbet olarak önümüzde duruyor. 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' hedeflerinin neresi kötü? İşkembeden sallayanları, takılmış plak gibi aynı ezberleri seslendirip duranları terörün bitişi niye rahatsız ediyor? Sipariş milliyetsiz milliyetçiler, terörün sona ermesiyle vasat bulacak şahlanmış Türkiye, tomurcuk tomurcuk açmış barış, huzur neden uykularınızı kaçırıyor?