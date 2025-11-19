SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde! İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polislerin şark görevinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Dönemi'nde, personelimize zorunlu 2'nci Şark Tebligatı yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Emniyet Teşkilatımızın Kıymetli Mensupları, Değerli Mesai Arkadaşlarım, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, siz kıymetli "Personel Şube Müdürlerimizle" bir aradayız. Değerli Arkadaşlar, Türk Polis Teşkilatımız; adanmış yüreklerden oluşan bir şehitler ocağıdır. Bu teşkilat; milletimizin huzuru için kendi huzurundan vazgeçen, milletimizin canı için kendi canını ortaya koyan kahramanların teşkilatıdır. Bir teşkilatı, bir kurumu ayakta tutan en önemli unsur, şüphesiz ki insan kaynağıdır.