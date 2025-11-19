SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Zirai ilaçlar reçete ile satılacak
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde yaşanan zehirlenme vakalarının önüne geçilecek yeni yol haritasını açıkladı. Yumaklı açıklamasında, zirai ilaçların reçete ile satılacağını belirtirken, Böcek ailesinin hayatını kaybettiği talihsiz olayın tüm tönleriyle arıştırıldığını kaydetti.
Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Ocak ayından bu yana ülke genelinde 1 milyon 143 bin gıda denetimi gerçekleştirdik
Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ayrıca suç unsuru tespit edilen 506 dosyayı Cumhuriyet Savcılıklarına ilettik.
ZİRAİ İLAÇLARA REÇETE ZORUNLULUĞU
Gıda işletmelerine karekod uygulaması zorunluluğu getirdik. Bu uygulamadan işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görmek mümkün olmuştu. Mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan biri B-Reçetesi yani Bitki reçetesi. Bu sistemle ilgili artık zirai ilaçlarda bitki koruma ilaçları da beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Böylece istenilen ilacın istenildiği zaman alınması mümkün olmayacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.
Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamızı yine buradan paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan bu sistemde vatandaşlarımız gıda konusunda her türlü uygunsuzluğu bize iletebilecekler. Böylece vatandaşlarımız gönüllü bir gıda denetçisi olacak.
BÖCEK AİLESİNİN HAYATINI KAYBETMESİ
İstanbul'da aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Böcek ailesine baş sağlığı diliyorum. Soruşturma bütün hassasiyetiyle devam ediyor. Bize intikal eden her türlü açıdan en ince detayına kadar araştırıyoruz.
Risk analizi bazında denetimlerimiz devam ediyor. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında denetimlerimizi artırdık. Son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, hijyen yönünde denetimleri artırma yönünde talimat verdik.