Zelenski’den Ankara’ya kritik ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile bir araya gelecek. Zelenski kritik ziyaret için Ankara'ya geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın detaylarını paylaştığı ziyarette, iki lider bu yıl üçüncü kez yüz yüze görüşmüş olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmenin ana gündem maddesini, 4. yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı oluşturacak. Türkiye, daha önce tarafları bir araya getirdiği arabuluculuk misyonunu sürdürerek, savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için yeni bir yol haritası çizmeyi hedefliyor.