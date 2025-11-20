AK Parti’nin ’İmralı ziyareti’ toplantısı öncesi MHP ile kritik görüşme

AK Parti grubu 'İmralı ziyareti' kararını vermek üzere bugün toplanıyor. Kritik toplantı öncesi, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Güler'le bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık edeceği kapalı grup toplantısında, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusunda görüşleri alınacak.

Toplantı sonunda AK Parti'nin kararı belirlenecek.