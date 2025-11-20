AK Parti'nin 'İmralı ziyareti' toplantısı öncesi MHP ile kritik görüşme

Son dakika haberi... AK Parti İmralı ziyareti konusundaki kararını bugün belirleyecek. AK Parti'deki kritik toplantı öncesinde , MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü.

Kritik toplantı öncesi, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Güler'le bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık edeceği kapalı grup toplantısında, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusunda görüşleri alınacak.

Toplantı sonunda AK Parti'nin kararı belirlenecek.

TOPLANTI ÖNCESİ AK PARTİ-MHP GÖRÜŞMESİ

AK Parti'deki görüşme öncesinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.

Yıldız görüşme sonrası yaptığı açıklamada, yarın komisyonda yapılacak oylamada salt çoğunluğun yeterli olacağını da söyledi.

FETİ YILDIZ: HEYET ADAYA GİDECEKTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise komisyondan İmralı'ya gidilmesi yönünde karar çıkacağını söyledi.

Yıldız, "Bir kaç gün içinde terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir." ifadesini kullandı.