AK Parti'nin 'İmralı ziyareti' toplantısı öncesi MHP ile kritik görüşme
Son dakika haberi... AK Parti İmralı ziyareti konusundaki kararını bugün belirleyecek. AK Parti'deki kritik toplantı öncesinde , MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü.
AK Parti grubu 'İmralı ziyareti' kararını vermek üzere bugün toplanıyor. Kritik toplantı öncesi, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Güler'le bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık edeceği kapalı grup toplantısında, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusunda görüşleri alınacak.
Toplantı sonunda AK Parti'nin kararı belirlenecek.
TOPLANTI ÖNCESİ AK PARTİ-MHP GÖRÜŞMESİ
Yıldız görüşme sonrası yaptığı açıklamada, yarın komisyonda yapılacak oylamada salt çoğunluğun yeterli olacağını da söyledi.