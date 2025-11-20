Bakan Ersoy: 64 milyar dolarlık 2025 yılı turizm geliri hedefimize ulaşacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da "15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy açıklamasında, "Türkiye’nin dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Ersoy, "Nitelikli turizm stratejisiyle son yıllarda Türkiye, yalnızca değişen trendlere uyum sağlamaya çalışan bir oyuncu olmaktan sıyrılmış, küresel turizm politikalarının şekillenmesinde aktif rol oynayan bir ülke konumuna yükselmiştir. 64 milyar dolarlık 2025 yılı turizm geliri hedefimize ulaşacağımıza, birlikte ortaya koyacağımız her yeni hedefi de yakalayıp aşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 13:14 Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 13:15

Bakan Ersoy, Antalya'daki bir otelde bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sektörün geleceğini, sürdürülebilirlik politikalarını, pazar çeşitliliğini ve yeni trendleri değerlendirmek, fikir alışverişi, güçlü iletişim, işbirliği ve tecrübe paylaşımı için kongrenin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin krizlere karşı açık ve hassas bir coğrafyada yer aldığını dile getiren Ersoy, yaşanan krizlerde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile başlattıkları yoğun tanıtım kampanyalarıyla rezervasyon akışını tekrar hızlandırdıklarına hatırlattı.

Türkiye'nin bu yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladığını kaydeden Ersoy, "En önemlisi de gecelik yabancı turist harcamamız geçen yıla göre yüzde 9'luk artışla 116 dolar seviyesine çıkmıştır. Bu sayede turizm gelirimiz de yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bırakmıştır. Bu gelirin tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru olduğunun da altını çizmek isterim. Göreve başladığımız dönemde, 2017'de ilk üç çeyrekte 24,6 milyar dolar gelir elde eden Türkiye, bugün aynı dönemde 50 milyar dolar gelir sağladı. Artış yüzde 100'ün de üstünde." diye konuştu. Kişi başı gecelik harcamanın da 83 dolardan 116 dolara çıktığını anlatan Ersoy, Bakanlık olarak, değişen dinamikleri dikkate alarak çeşitlilik temelinde şekillendirdikleri çok yönlü bir turizm stratejisi izleyerek, turizmi 81 ilde, yılın 12 ayına yaymak için çalıştıklarını ifade etti. Ersoy, Geleceğe Miras Projesi ile yapılan arkeolojik çalışmalara değinerek, "2026'da 800 arkeolojik çalışma yürütecek, bu eşsiz zenginliği ülkemiz ve insanlık için gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz." dedi.