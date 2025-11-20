Bakan Tekin CHP'li Ağbaba'nın notunu verdi: Sana sıfır veriyorum, söylediklerinin yüzde 99’u yalan yanlış
TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında gergin bir diyalog yaşandı. Komisyona katılan milletvekilleriyle tek tek tokalaşan Bakan Tekin’e Ağbaba, “Notlarınız karnenizde hazır, birazdan sunacağız size.” dedi. Ağbaba’nın sözlerine karşılık veren Bakan Tekin ise “Ben baktım biraz önce, bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum, söylediğin şeylerin yüzde 99’u yalan yanlış.” ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ve kesin hesapları ile Bakanlık, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin Sayıştay raporları görüşülecek.
BAKAN TEKİN CHP'Lİ AĞBABA'NIN NOTUNU VERDİ:
Salona girdikten sonra milletvekilleri ile tokalaşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Notlarınız, karneniz hazır." diyerek hazırladıkları karneyi gösterdi. Bunun üzerine Bakan Tekin, " Bu kar neden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan, yanlış ." karşılığını verdi.
Komisyon'da, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.